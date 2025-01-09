El Mundo: Испанская туристка погибла при попытке искупать слона в Таиланде

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В Таиланде туристка из Испании посетила центр содержания диких слонов и решила там искупать одного из животных. Видимо, сделала это как-то неловко, потому что купание закончилось её гибелью.
Инцидент произошёл в пятницу 3 января на тайском острове Яо Яй, сообщает испанская газета El Mundo. Во время купания слон сильно толкнул 22-летнюю Бланку Оджангурен. Девушка отлетела в сторону и упала. Туристку экстренно доставили в медицинское учреждение, но спасти её не удалось.
В публикации отмечается, что в момент купания на территории центра Koh Yao Elephant Care, куда ежедневно приходят десятки посетителей, находились 18 человек: восемь сотрудников и десять туристов. Всех их эвакуировали, а сам центр после трагедии решено было закрыть.
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Александр Бойцов