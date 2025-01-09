El Mundo: Испанская туристка погибла при попытке искупать слона в Таиланде

На северо-западе Москвы в этот четверг, 9 января, в массовом ДТП с Volvo, Skoda и Volkswagen пострадал один человек. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник. Получившую травмы женщину, как отмечается, деблокировали спасатели, а после передали бригаде скорой помощи.