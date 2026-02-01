Умер третий пострадавший при взрыве в учебном центре МВД в Сыктывкаре
Третий пострадавший в результате взрыва светошумовой гранаты в учебном центре МВД в Сыктывкаре умер. Об этом 1 февраля сообщили в телеграм-канале Минздрава Республики Коми.
В ведомстве уточнили, что пациент проходил лечение в Нижнем Новгороде. Его доставили в Приволжский исследовательский медицинский университет вертолетом. Однако, несмотря на помощь врачей, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Сейчас лечение продолжают еще шесть человек. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии в Центре имени Вишневского, пятеро — в Главном госпитале МВД России, их состояние оценивается как удовлетворительное.
Ранее сообщалось о двух других погибших — первая пострадавшая скончалась 19 января, вторая — 24-ого
Инцидент произошел 15 января во время учебных занятий с личным составом. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность». По данным Минздрава Коми, всего пострадали 24 человека. Также сообщалось о задержании подозреваемого по делу и о переводе шестерых пострадавших на лечение в Москву.
