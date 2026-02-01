Умер третий пострадавший при взрыве в учебном центре МВД в Сыктывкаре

01 февраля 2026, 13:48

Фото: istockphoto/Motortion

Третий пострадавший в результате взрыва светошумовой гранаты в учебном центре МВД в Сыктывкаре умер. Об этом 1 февраля сообщили в телеграм-канале Минздрава Республики Коми.