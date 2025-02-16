Электричка сошла с рельсов и влетела в пассажирскую платформу в Подмосковье

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Вагон электрички с пассажирами столкнулся с платформой в подмосковном Домодедово. Об этом проинформировала пресс-служба Западного МСУТ СК России.
Инцидент произошел на перегоне Белые Столбы — Барыбино недалеко от платформы 52 км Павелецкого направления. Согласно предварительной информации, во время движения одна из колесных пар сошла с рельсов, из-за чего вагон столкнулся с пассажирской платформой.
В результате столкновения вагон получил сильные повреждения. Уточняется, что в нем находилось около 30 человек, пассажиры не получили серьезных травм.
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В результате столкновения вагон получил сильные повреждения. Уточняется, что в нем находилось около 30 человек, пассажиры не получили серьезных травм.
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Екатерина Коршунова