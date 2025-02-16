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Электричка сошла с рельсов и влетела в пассажирскую платформу в Подмосковье

СК: вагон электрички с пассажирами столкнулся с платформой в Домодедово
Фото: iStock/mouse_sonya

Фото: iStock/mouse_sonya

Вагон электрички с пассажирами столкнулся с платформой в подмосковном Домодедово. Об этом проинформировала пресс-служба Западного МСУТ СК России.
Инцидент произошел на перегоне Белые Столбы — Барыбино недалеко от платформы 52 км Павелецкого направления. Согласно предварительной информации, во время движения одна из колесных пар сошла с рельсов, из-за чего вагон столкнулся с пассажирской платформой.

В результате столкновения вагон получил сильные повреждения. Уточняется, что в нем находилось около 30 человек, пассажиры не получили серьезных травм.

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#павелецкое направление
#домодедово
Более 40 человек погибли при обрушении нелегальной золотой шахты в Мали
AFP: 48 человек погибли в Мали после обвала на золотодобывающей шахте
16 февраля 2025, 09:06

Фото: iStock/NeilLockhart

В результате обрушения нелегальной шахты по добыче золота на западе Мали погибли не менее 48 человек. Об этом информирует Agence France-Presse.
Трагедия произошла на заброшенном руднике, ранее принадлежавшем китайской компании. Согласно информации агентства, среди погибших в основном женщины.

Глава экологической организации рассказал, что поиски жертв продолжаются. Уточняется, что подобные происшествия с большим количеством жертв регулярно происходят в регионе из-за высокого уровня незаконной эксплуатации горнодобывающих объектов.

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Автомобиль наехал на толпу в Мюнхене, есть погибшие
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#женщины
#происшествия
#золото
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Иерей и рок-музыкант Анатолий Першин, друживший с Шевчуком, погиб в ДТП под Петербургом
78.ru: в Ленобласти столкнулись автобус и легковушка, погиб иерей Першин
16 февраля 2025, 03:25

Анатолий Першин (Фото: Санкт-Петербургская митрополия РПЦ)

Настоятель храма святителя Василия Великого в Осиновой Роще Иерей Анатолий Першин погиб в результате ДТП в Ленинградской области. Авария произошла на автодороге «Осиновая Роща — Магистральная», где автомобиль священника столкнулся с рейсовым автобусом, сообщили «78.ru».
Анатолий Першин был известен не только как священнослужитель, но и как участник ленинградской рок-сцены 1980–90-х годов. В молодости он основал группу «М.А.Т», выступал петербургских сценах с авторскими песнями. Он был членом Ленинградского рок-клуба наряду с Кинчевым и Гребенщиковым*, также дружил с лидером «ДДТ» Юрием Шевчуком.

Гробы с трупами для кремации разлетелись по трассе после ДТП во Владимирской области
Гробы с трупами для кремации разлетелись по трассе после ДТП во Владимирской области
Даже после ухода в религию в конце 1990-х Першин продолжал писать и исполнять песни, среди которых — «Белые птицы» и «Это не сон». С 2012 года мужчина стал настоятелем храма святителя Василия Великого в Осиновой Роще.

По данным Госавтоинспекции Всеволожского района из официального Telegram-канала, 15 февраля около 19:52 67-летний водитель Chrysler не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в автобус ЛиАЗ. Этим водителем оказался Першин, он скончался на месте.



Позже выяснилось, что в автобусе пострадал 17-летний пассажир, которого госпитализировали с легкими травмами.

Полиция проводит проверку всех обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось, что стало известно о смерти молодой певицы из Узбекистана, которая несколько лет назад принимала участие в российском музыкальном конкурсе «Ты супер!». Ширин Абдуллаева погибла в возрасте 19 лет, причиной смерти стал менингит.

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*Признан Минюстом РФ иностранным агентом
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#происшествия
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Осужденный за пытки экс-начальник ГОВД Карабулак стал жертвой расстрела
112: В Ингушетии киллер хотел застрелить экс-начальника ГОВД Карабулака
16 февраля 2025, 02:20

Фото: iStock/eugenekeebler

В Ингушетии произошло покушение на бывшего начальника ГОВД Карабулака Илеза Нальгиева, ранее осужденного за пытки задержанного. Нападение совершил неизвестный. Момент атаки попал на видео, кадры стрельбы выложили в Telegram-канале «112».
Киллер открыл огонь по Нальгиеву, попытался расстрелять мужчину, а затем скрылся с места преступления. Позже автомобиль подозреваемого обнаружили сожженным в селе Сурхахи.

Пострадавший госпитализирован. «Известия» сообщают, что мужчина получил ранение в ногу.

Правоохранительные органы не исключают причастности к инциденту членов баталхаджинской террористической группировки*, активизировавшейся в последние месяцы. Эту организацию связывают с рядом нападений, включая теракт в «Крокусе».

Нальгиев получил известность в 2012 году, когда был приговорен к 8 годам колонии за применение пыток к подозреваемому с целью получения признательных показаний.



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*террористическая организация, запрещена на территории РФ
#нападение
#автомобиль
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Гробы с трупами для кремации разлетелись по трассе после ДТП во Владимирской области
15 февраля 2025, 23:17

Фото: iStock/caughtinthe

Во Владимирской области из-за ДТП на трассе гробы с телами умерших высыпались из прицепа грузовика Mercedes-Benz прямо на дорогу, мешая движению. Часть из гробов с трупами для кремации серьезно пострадала в столкновении. Кадры происшествия выложили в Telegram-канале «Это Вязники, детка».
Фото с места аварии показывает разбросанные гробы и деформированный борт грузовика.



В госавтоинспекции Владимирской области сообщили «Зебра ТВ», что ДТП произошло около 22:20 на федеральной трассе М-7 «Волга».

По предварительным данным, водитель грузовика «Мерседес Бенц» не соблюл боковой интервал с автомобилем «ДАФ» с полуприцепом и врезался в него у светофора. А тот въехал в стоящую впереди «Ладу Гранта», что привело к крупной аварии. В результате удара часть гробов выпала из поврежденного кузова и разбилась на дороге.

В ГАИ региона подтвердили факт происшествия, отметив, что пострадавших среди живых людей нет.

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#происшествия
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Спасатели ищут второго рыбака после провала мужчин под лед в Калининградской области — видео
МЧС: В Калининградской области утонули два рыбака, тело второго мужчины ищут
15 февраля 2025, 23:03

Фото: iStock/caughtinthe

В Калининградской области произошла трагедия: на озере Марийское Нижнее двое мужчин, занимавшихся зимней рыбалкой, провалились под лед. О двух утопших сообщили в Telegram-канале МЧС России, выложил видео работы сотрудников по извлечению тел.
Инцидент произошел, когда погибшие передвигались на мотобуксировщике. Лед оказался слишком тонким и не выдержал веса техники и людей. Самостоятельно выбраться из воды они не смогли.

Спасатели МЧС России оперативно прибыли на место происшествия. Им удалось обнаружить и извлечь из воды тело одного из рыбаков. Оно было передано следственно-оперативной группе для дальнейшего расследования.

Поиски второго мужчины продолжаются. На месте работают спасатели и водолазы ведомства.

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