Электричка сошла с рельсов и влетела в пассажирскую платформу в Подмосковье

Во Владимирской области из-за ДТП на трассе гробы с телами умерших высыпались из прицепа грузовика Mercedes-Benz прямо на дорогу, мешая движению. Часть из гробов с трупами для кремации серьезно пострадала в столкновении. Кадры происшествия выложили в Telegram-канале «Это Вязники, детка».