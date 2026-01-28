Максим Галкин* оказался в зоне эвакуации при пожаре в Куршевеле

28 января 2026, 14:52

В Куршевеле произошёл пожар в отеле, эвакуировали 279 человек

Фото: Istock/raeva

В курортном посёлке Куршевель продолжается крупный пожар. Возгорание произошло в отеле Grandes Alpes Hotel. Как сообщает Telegram-канал SHOT, огонь не удаётся потушить с прошлой ночи.