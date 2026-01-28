Максим Галкин* оказался в зоне эвакуации при пожаре в Куршевеле
В курортном посёлке Куршевель продолжается крупный пожар. Возгорание произошло в отеле Grandes Alpes Hotel. Как сообщает Telegram-канал SHOT, огонь не удаётся потушить с прошлой ночи.
Спасательные службы уже эвакуировали 279 человек из горящего здания. Кроме того, они проводят эвакуацию гостей и персонала из отелей, которые расположены рядом. По предварительным сведениям, в результате пожара никто не пострадал. Причины возгорания и масштаб ущерба сейчас устанавливают.
Следует отметить, что среди отдыхающих в Куршевеле находится артист Максим Галкин* с детьми. Он приехал с ними на горнолыжный курорт несколько дней назад. Галкин* делился в социальных сетях планами активно провести время, посещал с детьми рестораны и катался на лыжах.
