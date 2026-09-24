У южных Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Тихом океане. Его зафиксировали у южных Курил в ночь на 24 сентября, передает РИА Новости со ссылкой на начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елену Семенову.
Эпицентр находился в 32 километрах восточнее села Малокурильское на острове Шикотан. Очаг залегал на глубине 58 километров под морским дном. Уточняется, что на Шикотане ощущались толчки силой до трех баллов. Тревогу цунами на территории не объявляли.
Вчера «Радио 1» передавало, что в северо-восточной части Москвы произошла трагедия, которая шокировала местных жителей. Днём 23 сентября около дома 23 на улице Челюскинская обнаружили тело новорождённой девочки. Младенец лежал рядом с контейнерной площадкой для бытовых отходов — у мусорных баков, расположенных во дворе жилого массива. Подробности читайте здесь.
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