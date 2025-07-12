Энергоснабжение частично отключили в Запорожской области на фоне перегрузок
Электричество на фоне критической перегрузки оборудования отключили в четырех округах Запорожской области, Бердянске и Мелитополе. Об этом в субботу, 12 июля, сообщил в соцсетях глава региона Евгений Балицкий.
Чиновник отметил, что сейчас энергетики работают в усиленном режиме, проводя восстановительные работы. Критические перегрузки произошли из-за высокой температуры воздуха, добавил губернатор.
«С целью сохранения стабильного функционирования сети проводятся работы по переводу нагрузок», — сказано в публикации.Кроме того, в ряде округов ограничили водоснабжение. Сегодня днем стало известно, что во Владивостоке остались без света более 22 тысяч человек. Восстановительные работы контролирует региональная прокуратура.