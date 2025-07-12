Энергоснабжение частично отключили в Запорожской области на фоне перегрузок

12 июля 2025, 21:33

Фото: istockphoto/TebNad

Электричество на фоне критической перегрузки оборудования отключили в четырех округах Запорожской области, Бердянске и Мелитополе. Об этом в субботу, 12 июля, сообщил в соцсетях глава региона Евгений Балицкий.





Чиновник отметил, что сейчас энергетики работают в усиленном режиме, проводя восстановительные работы. Критические перегрузки произошли из-за высокой температуры воздуха, добавил губернатор.





«С целью сохранения стабильного функционирования сети проводятся работы по переводу нагрузок», — сказано в публикации.

