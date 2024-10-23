Подозреваемый в стрельбе в водителя автобуса в Петербурге пассажир задержан

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Подозреваемый в стрельбе в водителя автобуса из пневматики в Петербурге пассажир найден и задержан, сообщили в главке МВД по Северной столице.
«Полицией были оперативно приняты меры к его розыску и задержанию и в тот же вечер в доме 21 по улице Черкасова подозреваемый в совершении этого преступления мужчина был задержан. Им оказался 22-летний местный житель», — сказано в публикации.Ранее сообщалось, что мужчина с утра в минувший вторник, 22 октября, разбил окна автобуса, а также стрелял в шофера, а затем сбежал. В результате инцидента никто не пострадал. Очевидцы отмечали, что злоумышленник был пьян, пневматическое оружие у него изъяли правоохранители.
Перед этим была информация, как местная жительница в Пскове могла заразиться ВИЧ.
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Никита Кротов