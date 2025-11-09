Достижения.рф

Еще один тайфун обрушился на Филиппины

На Филиппинах из-за супертайфуна «Фунг-Вонг» эвакуировали более 100 тысяч человек
Фото: iStock/SingerGM

На Филиппинах началась эвакуация населения из-за приближающегося супертайфуна «Фунг-Вонг». Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на управление гражданской обороны.



Более 100 тысяч человек вывезли из восточных и северных регионов страны. По прогнозам властей, стихия должна обрушиться на Филиппины в воскресенье. Порывы ветра могут достигать 64 метров в секунду.

Чтобы предотвратить трагедии, в стране отменили свыше 300 авиарейсов, а также призвали жителей соблюдать меры безопасности и следовать инструкциям от спасателей.

Вместе с тем в республике продолжает расти число жертв тайфуна «Калмаэги». По последним данным, погибли 224 человека, еще 129 пропали без вести. Всего пострадавших насчитывается 526.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0