Еще один тайфун обрушился на Филиппины

09 ноября 2025, 10:30

На Филиппинах из-за супертайфуна «Фунг-Вонг» эвакуировали более 100 тысяч человек

Фото: iStock/SingerGM

На Филиппинах началась эвакуация населения из-за приближающегося супертайфуна «Фунг-Вонг». Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на управление гражданской обороны.