Еще один тайфун обрушился на Филиппины
На Филиппинах началась эвакуация населения из-за приближающегося супертайфуна «Фунг-Вонг». Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на управление гражданской обороны.
Более 100 тысяч человек вывезли из восточных и северных регионов страны. По прогнозам властей, стихия должна обрушиться на Филиппины в воскресенье. Порывы ветра могут достигать 64 метров в секунду.
Чтобы предотвратить трагедии, в стране отменили свыше 300 авиарейсов, а также призвали жителей соблюдать меры безопасности и следовать инструкциям от спасателей.
Вместе с тем в республике продолжает расти число жертв тайфуна «Калмаэги». По последним данным, погибли 224 человека, еще 129 пропали без вести. Всего пострадавших насчитывается 526.
