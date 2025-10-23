Еще один взрыв прогремел на предприятии в Челябинской области
Губернатор Текслер сообщил о новом взрыве на предприятии в Копейске
Второй взрыв на предприятии в Копейске произошел в очаге возгорания. Об этом в Телеграм-канале рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
По его словам, на месте происшествия работают спасатели и представители других экстренных служб. Сведения о пострадавших и погибших уточняются.
Губернатор добавил, что пятеро раненых после взрыва находятся в тяжелом состоянии. Их госпитализировали в местные медучреждения.
«По итогам работы оперативного штаба, экстренных служб буду публиковать дополнительную информацию», — написал Текслер.Ранее на заводе в Копейске прогремел мощный взрыв, в результате которого, по предварительным данным, погибли четыре человека.