Еще один взрыв прогремел на предприятии в Челябинской области

23 октября 2025, 00:09

Губернатор Текслер сообщил о новом взрыве на предприятии в Копейске

Фото: istockphoto / Dima Berlin

Второй взрыв на предприятии в Копейске произошел в очаге возгорания. Об этом в Телеграм-канале рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.





По его словам, на месте происшествия работают спасатели и представители других экстренных служб. Сведения о пострадавших и погибших уточняются.



Губернатор добавил, что пятеро раненых после взрыва находятся в тяжелом состоянии. Их госпитализировали в местные медучреждения.



«По итогам работы оперативного штаба, экстренных служб буду публиковать дополнительную информацию», — написал Текслер.