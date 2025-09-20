Достижения.рф

«Никто не вмешался»: Российские школьники изувечили ровесника на глазах у толпы

В Краснодаре конфликт среди подростков закончился тяжёлыми побоями
В Краснодаре подростки жестоко избили своего ровесника. Об этом сообщает Telegram-канал «Kub Mash».



Конфликт между 14-летним Ромой и его одноклассником произошёл ещё в школе. Поводом послужила случайная фраза о родителях обидчика. После уроков нападавшие увели школьника в безлюдное место и нанесли ему множество тяжёлых травм.

Инцидент произошёл на глазах у других подростков, но никто из них не попытался остановить избиение. В результате у пострадавшего диагностировали переломы рёбер и носа, сотрясение мозга и повреждение лёгкого. Подростка доставили в краевую детскую больницу.

Мать потерпевшего написала заявление в полицию. Правоохранители сообщили, что найти нападавших будет непросто.

Ранее сообщалось об инциденте в Подмосковье, где подростки на минибайке сбили школьницу на пешеходном переходе.

