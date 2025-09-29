Ещё один человек ранен при нападении отчисленного студента на техникум в Архангельске

29 сентября 2025, 11:26

Напавший на техникум в Архангельске отчисленный студент ранил гардеробщика

Фото: iStock/blinow61

Ещё один человек получил ранения в результате нападения отчисленного студента на сотрудников и студентов техникума в Архангельске. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.