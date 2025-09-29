Ещё один человек ранен при нападении отчисленного студента на техникум в Архангельске
Напавший на техникум в Архангельске отчисленный студент ранил гардеробщика
Ещё один человек получил ранения в результате нападения отчисленного студента на сотрудников и студентов техникума в Архангельске. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Напомним, что в понедельник в здание Архангельского техникума строительства и экономики ворвался вооружённый ножом бывший студент. Молодой человек ранил преподавателя по литературе, заместителя директора и одного из студентов. Пострадавших экстренно доставили в больницу.
Позднее выяснилось, что при нападении, предварительно, получил ранения гардеробщик, сидевший на входе.
Расследование инцидента продолжается.
Читайте также: