«Просто так»: В Дагестане третьеклассница «заминировала» несколько школ

Сотрудники правоохранительных органов задержали еще десять руководителей подразделений комании «Дагэнерго» по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей. Об этом проинформировал источник в компании «Россети Северный Кавказ» в беседе с РИА Новости.