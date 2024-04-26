«Просто так»: В Дагестане третьеклассница «заминировала» несколько школ

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Десятилетняя девочка в Дагестане сообщила экстренным службам о минировании нескольких школ Махачкалы. Об этом проинформировала руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева в Телеграм-канале.
«Двадцать пятого апреля на номер экстренных служб Дагестана поступил звонок о том, что в нескольких школах Махачкалы «заложены вз....ные устройства». Полицейские установили личность звонившей. Ею оказалась 10-летняя девочка – жительница Хасавюртовского района (Дагестана), ученица третьего класса», – написала глава пресс-службы МВД региона.По словам школьницы, она видела похожее по телевизору, а на вопрос, зачем она это сделала, сказала «просто так». На родителей девочки составили административный протокол о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка.
Ранее сообщалось, что в Поволжье воспитательница детского сада повесила девочку на заборе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак