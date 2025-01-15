Секс-король из Иркутска: как «главный сутенёр» создал крупнейшую интим-империю страны и сбежал в Грузию

Фото: istockphoto / Motortion
В январе 2020 года в Иркутском аэропорту был задержан Константин Баранов (имя изменено) — член преступного сообщества и сообщник создателя незаконного бизнеса Алексея Власова (имя изменено). По данным правоохранительных органов, Баранов, правая рука Власова, возглавлял в Иркутске крупную интим-империю.
К самолету, который прибыл из Таиланда, подъехал микроавтобус. Из него выбежали спецназовцы СОБРа, которые оперативно скрутили Баранова. Спустя год был задержан и сам Алексей Власов, который скрывался в Грузии. Подробнее о сутенёрской группировке расскажет «Радио 1».
В январе 2015 года в иркутских соцсетях появились заманчивые объявления с предложением высокооплачиваемой работы для девушек.
Некоторые девушки, которые соглашались работать в эскорте, ожидали, что просто будут спутницами состоятельных мужчин на деловых встречах и мероприятиях. За это им обещали хорошие деньги.
Однако вскоре стало ясно, что они должны не просто сопровождать кого-то и мило общаться, а заниматься интимными услугами. Среди пострадавших, в том числе были и несовершеннолетние. Отступить было практически невозможно.
Власов начал свой криминальный путь ещё в юности. В возрасте 18-19 лет он совершил серию разбойных нападений и в 2006 году был осуждён на 6 лет. Однако уже в 2009 Власов вышел на свободу, отсидев в колонии всего половину срока.
В 2015 году мужчина стал основателем сети сексуальных услуг. Вместе со своей девушкой, которая за год до этого освободилась из заключения, он открыл первый бордель. Его спутница в социальных сетях искала девушек для работы в «офисе».
Когда бизнес начал развиваться, Власов начал расширять свою команду. Он набрал сотрудников из бывших заключенных, осуждённых за грабежи и разбои, а также из своих друзей и родственников.
Обязанности внутри группы были чётко распределены: администраторы занимались размещением объявлений в соцсетях с предложением о наборе девушек «в офис», а затем принимали заказы и распределяли их по конкретным задачам. Водители же обеспечивали доставку девушек в сауны и квартиры, где они должны были оказывать свои услуги.
Власов быстро добился успеха в бизнесе и вскоре создал четыре фирмы. Однако этого ему показалось недостаточно, и он взял под контроль несколько иркутских борделей. Схема его работы напоминала методы криминальных авторитетов 90-х годов: он стал принуждать к сотрудничеству руководителей фирм, предоставляющих секс-услуги, гарантируя им защиту и поддержку, которые он называл «крышеванием».
Мужчина установил жёсткий контроль над рынком сексуальных услуг в Иркутске, введя минимальные тарифы и запрещая демпинг. Он контролировал работу фирм, предоставляющих услуги в саунах, и решал, куда могут выезжать их сотрудники, фактически монополизируя этот бизнес в регионе.
За несколько лет через сеть интим-услуг прошло около 1500 девушек. Однако только одна из них обратилась в правоохранительные органы. Её заявление стало поводом для возбуждения уголовного дела.
Власов привлек внимание полиции в начале 2019 года. Почувствовав угрозу, он сбежал в Таиланд вместе с помощником Константином Барановым. В течение месяца в городе начали задерживать его подчинённых, а за год правоохранители арестовали 21 человека из преступной группировки. Среди них оказалась и девушка Алексея.
Баранов, в отличие от Власова, вернулся в Иркутск в феврале 2020 года и добровольно сдался полиции. На допросе, скрывая лицо под капюшоном, он признался, что помогал организовывать боссу интимную империю в Иркутске.
15 января 2021 года следователи узнали, что Власов, который находился в международном розыске, был задержан в Батуми (Грузия).
Его арестовали и вскоре против него были возбуждены уголовные дела по нескольким статьям, включая «Организация занятия проституцией», «Вовлечение несовершеннолетних в проституцию» и «Создание преступного сообщества».
3 декабря 2024 года Власову вынесли приговор: его лишили свободы на 13 лет и 6 месяцев.
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Интересное предложение
В январе 2015 года в иркутских соцсетях появились заманчивые объявления с предложением высокооплачиваемой работы для девушек.
«В фирму требуются девушки. Зарплата высокая, молодой коллектив, возможны командировки…», — писали в иркутиских группах в соцсетях в январе 2015 года.
Некоторые девушки, которые соглашались работать в эскорте, ожидали, что просто будут спутницами состоятельных мужчин на деловых встречах и мероприятиях. За это им обещали хорошие деньги.
Однако вскоре стало ясно, что они должны не просто сопровождать кого-то и мило общаться, а заниматься интимными услугами. Среди пострадавших, в том числе были и несовершеннолетние. Отступить было практически невозможно.
«За отказ работать нас избивали, пичкали наркотиками и ставили на счетчик. Чтобы совсем выйти из этого бизнеса, девочкам нужно было платить Власову от 30 до 100 тысяч рублей», — рассказала одна из жертв.
Власов: от грабителя до сутенёра
Власов начал свой криминальный путь ещё в юности. В возрасте 18-19 лет он совершил серию разбойных нападений и в 2006 году был осуждён на 6 лет. Однако уже в 2009 Власов вышел на свободу, отсидев в колонии всего половину срока.
В 2015 году мужчина стал основателем сети сексуальных услуг. Вместе со своей девушкой, которая за год до этого освободилась из заключения, он открыл первый бордель. Его спутница в социальных сетях искала девушек для работы в «офисе».
«Подельники Власова не отпускали девушек, даже если те были несовершеннолетними и даже школьницами. Преступники считали это нормой. Зная, что сбежать не удастся, а в правоохранительных органах у главаря банды якобы есть связи, многие жертвы мирились со своим положением и продолжали работать по собственной воле», — рассказал «КП»-«Иркутск» следователь по особо важным делам СУ СКР по Иркутской области Владимир Дыленов.
Когда бизнес начал развиваться, Власов начал расширять свою команду. Он набрал сотрудников из бывших заключенных, осуждённых за грабежи и разбои, а также из своих друзей и родственников.
Обязанности внутри группы были чётко распределены: администраторы занимались размещением объявлений в соцсетях с предложением о наборе девушек «в офис», а затем принимали заказы и распределяли их по конкретным задачам. Водители же обеспечивали доставку девушек в сауны и квартиры, где они должны были оказывать свои услуги.
Фото: ГУ МВД по Иркутской области
«Крыша» 90-х
Власов быстро добился успеха в бизнесе и вскоре создал четыре фирмы. Однако этого ему показалось недостаточно, и он взял под контроль несколько иркутских борделей. Схема его работы напоминала методы криминальных авторитетов 90-х годов: он стал принуждать к сотрудничеству руководителей фирм, предоставляющих секс-услуги, гарантируя им защиту и поддержку, которые он называл «крышеванием».
Мужчина установил жёсткий контроль над рынком сексуальных услуг в Иркутске, введя минимальные тарифы и запрещая демпинг. Он контролировал работу фирм, предоставляющих услуги в саунах, и решал, куда могут выезжать их сотрудники, фактически монополизируя этот бизнес в регионе.
«Это действительно напоминает 90-е. Он встречался с руководителями фирм и говорил, что они теперь будут "под ним". Суммы, которые получал, также определял сам. Без личного согласия Власова девушка даже не могла перейти от одного сутенера к другому. Сколько всего женщин работало на него, сказать сложно. Только в одной из его фирм числились 30 проституток», — рассказала «КП»-«Иркутск» следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию ОВД СУ СК РФ по Иркутской области Ольга Аксаментова.
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Побег в Таиланд
За несколько лет через сеть интим-услуг прошло около 1500 девушек. Однако только одна из них обратилась в правоохранительные органы. Её заявление стало поводом для возбуждения уголовного дела.
Власов привлек внимание полиции в начале 2019 года. Почувствовав угрозу, он сбежал в Таиланд вместе с помощником Константином Барановым. В течение месяца в городе начали задерживать его подчинённых, а за год правоохранители арестовали 21 человека из преступной группировки. Среди них оказалась и девушка Алексея.
Баранов, в отличие от Власова, вернулся в Иркутск в феврале 2020 года и добровольно сдался полиции. На допросе, скрывая лицо под капюшоном, он признался, что помогал организовывать боссу интимную империю в Иркутске.
Фото: istockphoto / choochart choochaikupt
Задержание иркутского сутенёра
15 января 2021 года следователи узнали, что Власов, который находился в международном розыске, был задержан в Батуми (Грузия).
Его арестовали и вскоре против него были возбуждены уголовные дела по нескольким статьям, включая «Организация занятия проституцией», «Вовлечение несовершеннолетних в проституцию» и «Создание преступного сообщества».
3 декабря 2024 года Власову вынесли приговор: его лишили свободы на 13 лет и 6 месяцев.
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Дайана Хусинова