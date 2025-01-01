Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ «Мать говорила, что лучше бы она умерла в детстве»: пропавшую школьницу из неблагополучной семьи нашли мёртвой

«Мать говорила, что лучше бы она умерла в детстве»: пропавшую школьницу из неблагополучной семьи нашли мёртвой

Фото: iStock/ Paul Gorvett

Фото: iStock/ Paul Gorvett

В июне в городе Тюкалинске Омской области в 2020 году 16-летняя школьница покончила с собой. На первый взгляд казалось, что Гульнара (имя ребёнка изменено) — вполне благополучная девочка. В школе учителя, одноклассники относились к ней хорошо. Девочка была перспективной спортсменкой, занималась волейболом и лёгкой атлетикой. Подробности трагедии читайте в материале «Радио 1».
Потом Гульнара внезапно пропала. Родители обнаружили её отсутствие спустя несколько часов. И вскоре осмотрев окрестности, мать нашла девочку в гараже. Отец пытался делать дочке искусственное дыхание, но спасти Гульнару не получилось. Прибывшие на место врачи только констатировали смерть.

О неблагоприятной ситуации дома знали только близкие подруги. Иные просто не знали о происходящем, а подозревая что-то неладное, стыдливо отводили глаза — мол, нехорошо вмешиваться в дела соседей.



Фото: iStock/ Elena Gromova

Неблагополучная семья



Гульнара была старшей дочерью в многодетной семье. Девочка ухаживала за младшими братьями и сестрой. Её круг общения состоял только из двух подруг и двоюродных сестёр. С другими людьми, в особенности с мальчиками, дружить ей строго-настрого запретили. За малейшие провинности школьницу жестоко наказывали. К примеру, девочку не выпускали из дома после шести вечера. Если она хоть чуть-чуть задерживалась, Гульнару избивали.

«Однажды она пришла в школу с синяком на щеке, потом — с разбитой губой. Когда я начала расспрашивать, она не выдержала, расплакалась и сказала, что это папа бил её по лицу. Ей очень нравилось заниматься волейболом, и у нее получалось. Но с осени отец запретил ей ходить на секцию, сказав, что это не подобает девушке. Однажды она попыталась пойти туда тайком. Артур (имя изменено) узнал об этом, схватил за капюшон куртки и потащил домой», — поделилась подруга девочки.

Близкие Гульнары отмечали, что последней каплей стало, когда отец сказал, что нашел ей молодого человека, и, как только ей исполнится 18 лет, необходимо будет выйти за него замуж — вне зависимости, хочет ли она этого. Ещё родители всё время говорили девочке о мнимых физических недостатках. Они побуждали и без того стройную Гульнару худеть и регулярно обзывали толстой и некрасивой.

Хотела покончить с собой: в Дагестане подростки полгода держали школьницу в сексуальном рабстве, накачивая её наркотиками
Хотела покончить с собой: в Дагестане подростки полгода держали школьницу в сексуальном рабстве, накачивая её наркотиками

Когда школьница чувствовала себя крайне плохо, она делилась переживаниями в соцсети со своей подругой. В одном из последних сообщений, Гульнара рассказывала: мать что-то разгневало, и она стала отыгрываться на дочери, избивая мокрой грязной тряпкой. Следом к происходящему подключился отец. Он схватил Гульнару за волосы и стал швырять по комнате из угла в угол.

«Мать ей постоянно говорила, что лучше бы она умерла в детстве. Вспоминала случай, когда у Гульнары в младенчестве случились судороги и заявляла, что не надо было ее тогда спасать», — отметила подруга погибшей.

Фото: iStock/ aprilsan

«Абсолютно адекватный ребёнок»


«Мы не подозревали об этом. Она была очень доброжелательной, терпеливой и совсем беззлобной девочкой. Училась, кстати, неплохо. Абсолютно адекватный ребенок, не склонный ни к обману, ни к хитрости. Со всеми у сложились хорошие отношения. Единственное, она была довольно закрытым человеком. Но мы это списывали на особенности ее воспитания и не навязывались с общением», — рассказала педагог лицея, в котором училась Гульнара.

Ранее у девочки уже были три попытки себе навредить. Родители на это никак не реагировали. Они уверены, что в семье царила благоприятная обстановка, а дочь просто оказалась чрезмерно обидчивой.

Следователи думают иначе.

«Согласно заключению комплексной судебной психолого-психиатрической посмертной экспертизы девочка на протяжении долгого времени до совершения самоубийства находилась в условиях длительной психотравмирующей ситуации, связанной с систематическим аморальным поведением своего отца в виде систематического унижения чести и достоинства, физического насилия, которая носила повторяющийся, угрожающий характер. Кроме того, согласно заключению судебной лингвистической экспертизы, высказывания со стороны отца носят оскорбительный, унижающий человеческое достоинство характер», — полагает руководитель 2-го отделения Контрольно-следственного отделения областного СУ СК Татьяна Костерева.

Артуру Меджидову (имя и фамилия изменены), которого обвиняют в доведении собственной дочери до самоубийства, на время следствия назначили меру пресечения в виде заключения под домашний арест. Он подчеркнул, что ни в чем не раскаивается. Жена всецело его в этом поддерживает.

Фото: iStock/ nixki

«Дети не должны бояться родителей»


«Основы личности, безусловно, закладываются в детстве. Если ребенок с детства видит преступное поведение в семье, пьянство и другие негативные проявления, он считает, что так вести себя дозволено. Также и эмоциональную отстраненность, холодность он переносит уже в свою взрослую жизнь. Если ребенок не получает внимания, да это еще и часто сопряжено с домашним насилием, финал может быть крайне негативным. Родители даже не всегда отдают себе отчет, что делают что-то неправильно. Как в ситуации с этой погибшей девочкой, где отец был уверен, что проявляет заботу таким чрезмерно строгим контролем над дочерью» — уточнил Старший эксперт 3-го экспертного отдела (дислокация г. Омск) Сибирского филиала (дислокация г. Новосибирск) ФГКУ «Судебно-экспертный центр СК России» Денис Дмитриев.

Специалист заметил, что для предотвращения страшного необходимо стараться замечать сигналы, отправляемые ребёнком. В первую очередь это резкая смена поведения. К примеру, подросток замкнулся, хотя раньше был гиперобщительным. Ребёнок мог собирать наклейки, резко потерять к этому интерес и раздать коллекцию. Получается, несовершеннолетний отказывается от чего-то, что раньше любил. Если родитель это заметил, то нужно наладить контакт, подчеркнул эксперт.

«Это не значит, что его надо заставлять с вами общаться. Если он увидит любовь, ласку и заботу с вашей стороны, он сам к вам придет. Я за демократичный способ воспитания. Дети не должны бояться родителей, а видеть в них в первую очередь друзей. Для этого надо общаться с ними на равных – на эмоциональном уровне не как взрослый с ребенком, а как понимающий родитель», — добавил Денис Дмитриев.

Читайте также:

В рабство или на органы: молодой отец из Оренбурга хотел продать своего малолетнего сына, пока его мать находилась в тюрьме

Отец из Таджикистана жестоко расправился с 4 детьми под Тверью: в это время мать была заперта на втором этаже, подробности

Отец не навредит: молодая мать сбежала от мужа-тирана, оставив детей. То, что произошло с 10-месячной девочкой шокировало медиков
#статьи
#смерть
#школьник
#девочка
#родители
#омская область
#подросток
#дети
#ребёнок
#эксперт
#семья
#школьница
Mash: в Красногорске грузовик с фейерверками загорелся в ДТП
01 января 2025, 12:02

Фото: iStock/ FourOaks

В Московской области в Красногорске набитый фейерверками грузовик попал в аварию, загорелся и устроил салют, сообщил Teлеграм-канал Mash.
Дорожно-транспортное происшествие случилось на Волоколамском шоссе. Потом движение в сторону области перекрыли.

«Со слов очевидцев, машина загорелась после столкновения. Потом начался салют», — отметили в канале.

Ранее во Всеволожском районе Ленинградской области рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем, который в результате загорелся. Водитель машины погиб, шестеро пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести. Авария произошла в районе деревни Лупполово. Автобус № 436, курсирующий между Санкт-Петербургом и Ненимяки столкнулся с легковым автомобилем. От удара автобус съехал в кювет, а машина загорелась.

Читайте также:

В Москве произошло ДТП с двумя автобусами, пострадавших нет

На трассе Чуйский тракт в Алтайском крае столкнулись 29 автомобилей

Железная балка распорола ногу россиянке во время ДТП на Пхукете
#дтп
#происшествие
#авария
#движение
#салют
#шоссе
#красногорск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Специалисты извлекли данные чёрного ящика с упавшего в Южной корее самолёта
01 января 2025, 11:45

Фото: iStock/Sergey Tinyakov

Специалисты извлекли данные чёрного ящика, записывающие переговоры в кабине пилотов потерпевшего крушение самолёта Boeing 737-800 южнокорейской авиакомпании Jeju Air. Об этом в ходе брифинга сообщил директор департамента гражданской авиации Минтранса Южной Кореи Чжу Чжон Ван.
В настоящее время проводится работа по конвертации переговоров в звуковые файлы. Также на борту находился второй чёрный ящик – бортовой самописец данных о полёте. При падении самолёта он получил повреждения. На его расшифровку уйдёт месяц.

Отмечается, что если южнокорейские специалисты столкнутся с трудностями при извлечении аудио, то чёрные ящики будут переданы в американский Национальный совет по безопасности на транспорте. Его представители в составе десяти человек прибыли в Муан, где произошла трагедия.

Напомним, что авиакатастрофа произошла в аэропорту Муан в воскресенье, 29 декабря. В результате аварийной посадки самолёта с последующим возгоранием погибли 179 человек.

Читайте также:

Yonhap: мужчина лишился 12 родных в катастрофе с Boeing 737-800 в Муане

Названы причины крушения пассажирского самолёта в Корее

Самолет Boeing 737 в Южной Корее потерпел крушение: все, что известно о катастрофе
#самолет
#южная корея
#крушение
#трагедия
#специалисты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
CBS: в Вирджинии ФБР нашло самый огромный в истории тайник с бомбами
01 января 2025, 11:42

Фото: iStock/ domoyega

В ходе задержания жителя Вирджинии агенты Федерального бюро расследований (ФБР) нашли самый огромный в истории тайник с самодельными бомбами, сообщил телеканал CBS.
Местного жителя Брэда Спэффорда задержали 17 декабря за хранение незарегистрированной короткоствольной винтовки. Ещё обыск проводился на ферме в округе Айл-оф-Уайт, принадлежащей подозреваемому. В амбаре, а ещё в рюкзаке в спальне подозреваемого и обнаружили взрывчатку.

Работники ФБР также нашли у Спэфффорда инструкции по изготовлению взрывоопасных материалов и гексаметилентрипероксиддиамин — особо нестабильное вещество. При трении или изменении температуры оно может сдетонировать

«ФБР обнаружило на участке более 150 взрывных устройств, что, по предварительным оценкам, стало крупнейшим изъятием готовых взрывных устройств в истории», — отмечалось в ходатайстве прокурора об аресте Спэффорда.

Читайте также:

В НАК назвали количество предотвращенных с начала года терактов

Задержан подозреваемый в попытке взорвать бизнесмена в Москве

Раскрыта причина массовых взрывов пейджеров в Ливане
#хранение
#работники
#сша
#взрывчатка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В центре Петербурга правоохранители провели рейд против мигрантов
01 января 2025, 04:29

Фото: iStock/Dzurag

В центре Санкт-Петербурге на новогоднюю ночь правоохранители провели рейд против мигрантов. Об этом сообщает «Фонтанка».
 «Силовики в центре устроили рейд по мигрантам. У иностранцев проверяют документы и отводят в автозаки», — пишут в telegram-канале.

Первый автобус с задержанными уже отъехал с места гуляний. Полиция и ОМОН отводят в автозаки тех, у кого выявляются проблемы с регистрацией в РФ.

Также правоохранительные органы проводят рейды на дорогах Санкт-Петербурга. Машины проверяют на наличие оружия и наркотиков.

Читайте также:

Bild: четыре района Берлина отключены от водоснабжения

В Самаре при пожаре в новогоднюю ночь в общежитии погибло два человека

В Москве произошло ДТП с двумя автобусами, пострадавших нет
#рейд
#документы
#рейды
#полиция
#санкт-петербург
#мигранты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Bild: четыре района Берлина отключены от водоснабжения
01 января 2025, 03:08

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Четыре района Берлина отключены от водоснабжения за несколько часов до Нового года. Об этом пишет издание Bild.
В публикации указывается, что водоснабжение отключено в Шарлоттенбурге, Веддинге, Кройцберге и Митте. Также трудности с подачей воды возникли в самой редакции издания.

При этом водоснабжение имеется на нижних этажах зданий, но при этом со слабым напором. Верхние этажи остаются без воды. Причины происшествия пока неизвестны.

Читайте также:

В Самаре при пожаре в новогоднюю ночь в общежитии погибло два человека

В Москве произошло ДТП с двумя автобусами, пострадавших нет

Yonhap: мужчина лишился 12 родных в катастрофе с Boeing 737-800 в Муане
#водоснабжение
#происшествия
#германия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Самаре при пожаре в новогоднюю ночь в общежитии погибло два человека
01 января 2025, 02:54

Фото: iStock/Kara Capaldo

В Самаре произошел пожар в общежитии в новогоднюю ночь, в котором погибло два человека. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«Пожарно-спасательными подразделениями спасены 40 человек, в том числе 5 детей, эвакуировано 96 человек, в том числе 14 детей. Погибли два человека», — сообщили в ведомстве.

В МЧС указали, что в пожаре погиб 76-летний мужчина. Личность второго человека пока неизвестна. Ведомство узнало о происшествии в 22:12 по московскому времени. Служба ликвидировало возгорание 1 января в 00:59. Пожар случился на площади в 30 квадратных метров. В тушении задействовали 120 человек личного состава и 30 единиц техники.

Читайте также:

В Москве произошло ДТП с двумя автобусами, пострадавших нет

Yonhap: мужчина лишился 12 родных в катастрофе с Boeing 737-800 в Муане

Вооружённый ножом сириец ранил двух прохожих в Берлине
#мчс
#пожар
#возгорание
#самарская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве произошло ДТП с двумя автобусами, пострадавших нет
31 декабря 2024, 22:25

Фото: iStock/ conejota

В Москве на Ижорской улице столкнулись два автобуса, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Организатора перевозок».
«Сегодня около 12.30 на Ижорской улице, в районе дома 6, произошло ДТП с участием автобусов 270 и 673 маршрутов коммерческого перевозчика ООО «Трансавтолиз»», — обратили внимание в пресс-службе.

Уточнялось, что в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.

В пресс-службе отметили, что в настоящий момент подробности случившегося устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что во Всеволожском районе Ленинградской области рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем, который в результате загорелся. Водитель машины погиб, шестеро пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести.

Читайте также:

На трассе Чуйский тракт в Алтайском крае столкнулись 29 автомобилей

Автоюрист рассказал, что изменится для водителей в 2025 году

Железная балка распорола ногу россиянке во время ДТП на Пхукете
#дтп
#происшествия
#москва
#госавтоинспекция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Yonhap: мужчина лишился 12 родных в катастрофе с Boeing 737-800 в Муане
31 декабря 2024, 22:07

Фото: iStock/ tuaindeed

Мужчина лишился 12 родных в авиакатастрофе с самолётом Boeing 737-800 в аэропорту Муан (Южная Корея), проинформировало агентство Yonhap.
Воздушное судно авиакомпании Jeju Air во время посадки врезалось в стену в конце взлетно-посадочной полосы и загорелось. Из 181 человека на борту сохранили жизнь лишь стюард и стюардесса. Мужчина, который пожелал остаться неизвестным, в настоящий момент скорбит по 12 родным — они летели данным рейсом.

Сам он был вместе с другими родственниками в туристической поездке в Таиланде, но из-за работы он отправился в Индию, а не вернулся в Южную Корею.

«Я единственный выживший из большой семьи», — поделился он.

Когда стало известно о трагедии, мужчина сразу купил билет в Южную Корею для прохождения ДНК-теста и помощи властям в опознании членов его семьи.

«Голос моей маленькой девочки продолжает эхом звучать в моей голове», — вспомнил мужчина свою дочь, которая стала жертвой катастрофы.

Дочка говорила ему, что родные собирались отпраздновать день рождения её дедушки, добавил мужчина.

Читайте также:

В Южной Корее при крушении самолета Boeing 737 выросло число жертв, появилось видео

В Южной Корее самолет с более чем сотней пассажиров разбился, погибли десятки

Аэропорт Муан в Южной Корее отменил все рейсы после крушения самолета
#билет
#жизнь
#семьи
#мужчина
#авиакомпании
#катастрофа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Вооружённый ножом сириец ранил двух прохожих в Берлине
31 декабря 2024, 21:08

Фото: iStock/Diy13

Вооружённый ножом гражданин Сирии ранил двух прохожих в столичном районе Шарлоттенбург в Германии. Об этом сообщается в заявлении полиции, опубликованном на официальном портале Берлина.
Отмечается, что инцидент произошёл в берлинском супермаркете. Гражданин Сирии, который зарегистрирован в Швеции, взял с прилавка нож и нанёс двум мужчинам колото-резаные раны. Это преступление оценивается, как покушение на убийство. Нападавшего оперативно задержали сотрудники полиции.

По оценкам правоохранителей, у сирийца есть признаки психического заболевания. Расследование покушения на убийство начато.

Читайте также:

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, зарезавшего своих гостей

В Крыжополе в кабинете начальника предприятия случился взрыв, есть погибшие

В деле о торговле детьми многодетной матерью число фигурантов выросло до 19
#германия
#нападение
#нож
#преступление
#убийство
#инцидент
#расследование
#покушение
Следите за нашими новостями
в удобном формате