«Мать говорила, что лучше бы она умерла в детстве»: пропавшую школьницу из неблагополучной семьи нашли мёртвой

В июне в городе Тюкалинске Омской области в 2020 году 16-летняя школьница покончила с собой. На первый взгляд казалось, что Гульнара (имя ребёнка изменено) — вполне благополучная девочка. В школе учителя, одноклассники относились к ней хорошо. Девочка была перспективной спортсменкой, занималась волейболом и лёгкой атлетикой. Подробности трагедии читайте в материале «Радио 1».