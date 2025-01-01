«Мать говорила, что лучше бы она умерла в детстве»: пропавшую школьницу из неблагополучной семьи нашли мёртвой

Фото: iStock/ Paul Gorvett
В июне в городе Тюкалинске Омской области в 2020 году 16-летняя школьница покончила с собой. На первый взгляд казалось, что Гульнара (имя ребёнка изменено) — вполне благополучная девочка. В школе учителя, одноклассники относились к ней хорошо. Девочка была перспективной спортсменкой, занималась волейболом и лёгкой атлетикой. Подробности трагедии читайте в материале «Радио 1».
Потом Гульнара внезапно пропала. Родители обнаружили её отсутствие спустя несколько часов. И вскоре осмотрев окрестности, мать нашла девочку в гараже. Отец пытался делать дочке искусственное дыхание, но спасти Гульнару не получилось. Прибывшие на место врачи только констатировали смерть.
О неблагоприятной ситуации дома знали только близкие подруги. Иные просто не знали о происходящем, а подозревая что-то неладное, стыдливо отводили глаза — мол, нехорошо вмешиваться в дела соседей.
Фото: iStock/ Elena Gromova
Гульнара была старшей дочерью в многодетной семье. Девочка ухаживала за младшими братьями и сестрой. Её круг общения состоял только из двух подруг и двоюродных сестёр. С другими людьми, в особенности с мальчиками, дружить ей строго-настрого запретили. За малейшие провинности школьницу жестоко наказывали. К примеру, девочку не выпускали из дома после шести вечера. Если она хоть чуть-чуть задерживалась, Гульнару избивали.
Близкие Гульнары отмечали, что последней каплей стало, когда отец сказал, что нашел ей молодого человека, и, как только ей исполнится 18 лет, необходимо будет выйти за него замуж — вне зависимости, хочет ли она этого. Ещё родители всё время говорили девочке о мнимых физических недостатках. Они побуждали и без того стройную Гульнару худеть и регулярно обзывали толстой и некрасивой.
Когда школьница чувствовала себя крайне плохо, она делилась переживаниями в соцсети со своей подругой. В одном из последних сообщений, Гульнара рассказывала: мать что-то разгневало, и она стала отыгрываться на дочери, избивая мокрой грязной тряпкой. Следом к происходящему подключился отец. Он схватил Гульнару за волосы и стал швырять по комнате из угла в угол.
Фото: iStock/ aprilsan
Ранее у девочки уже были три попытки себе навредить. Родители на это никак не реагировали. Они уверены, что в семье царила благоприятная обстановка, а дочь просто оказалась чрезмерно обидчивой.
Следователи думают иначе.
Артуру Меджидову (имя и фамилия изменены), которого обвиняют в доведении собственной дочери до самоубийства, на время следствия назначили меру пресечения в виде заключения под домашний арест. Он подчеркнул, что ни в чем не раскаивается. Жена всецело его в этом поддерживает.
Фото: iStock/ nixki
Специалист заметил, что для предотвращения страшного необходимо стараться замечать сигналы, отправляемые ребёнком. В первую очередь это резкая смена поведения. К примеру, подросток замкнулся, хотя раньше был гиперобщительным. Ребёнок мог собирать наклейки, резко потерять к этому интерес и раздать коллекцию. Получается, несовершеннолетний отказывается от чего-то, что раньше любил. Если родитель это заметил, то нужно наладить контакт, подчеркнул эксперт.
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О неблагоприятной ситуации дома знали только близкие подруги. Иные просто не знали о происходящем, а подозревая что-то неладное, стыдливо отводили глаза — мол, нехорошо вмешиваться в дела соседей.
Фото: iStock/ Elena Gromova
Неблагополучная семья
Гульнара была старшей дочерью в многодетной семье. Девочка ухаживала за младшими братьями и сестрой. Её круг общения состоял только из двух подруг и двоюродных сестёр. С другими людьми, в особенности с мальчиками, дружить ей строго-настрого запретили. За малейшие провинности школьницу жестоко наказывали. К примеру, девочку не выпускали из дома после шести вечера. Если она хоть чуть-чуть задерживалась, Гульнару избивали.
«Однажды она пришла в школу с синяком на щеке, потом — с разбитой губой. Когда я начала расспрашивать, она не выдержала, расплакалась и сказала, что это папа бил её по лицу. Ей очень нравилось заниматься волейболом, и у нее получалось. Но с осени отец запретил ей ходить на секцию, сказав, что это не подобает девушке. Однажды она попыталась пойти туда тайком. Артур (имя изменено) узнал об этом, схватил за капюшон куртки и потащил домой», — поделилась подруга девочки.
Близкие Гульнары отмечали, что последней каплей стало, когда отец сказал, что нашел ей молодого человека, и, как только ей исполнится 18 лет, необходимо будет выйти за него замуж — вне зависимости, хочет ли она этого. Ещё родители всё время говорили девочке о мнимых физических недостатках. Они побуждали и без того стройную Гульнару худеть и регулярно обзывали толстой и некрасивой.
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Когда школьница чувствовала себя крайне плохо, она делилась переживаниями в соцсети со своей подругой. В одном из последних сообщений, Гульнара рассказывала: мать что-то разгневало, и она стала отыгрываться на дочери, избивая мокрой грязной тряпкой. Следом к происходящему подключился отец. Он схватил Гульнару за волосы и стал швырять по комнате из угла в угол.
«Мать ей постоянно говорила, что лучше бы она умерла в детстве. Вспоминала случай, когда у Гульнары в младенчестве случились судороги и заявляла, что не надо было ее тогда спасать», — отметила подруга погибшей.
Фото: iStock/ aprilsan
«Абсолютно адекватный ребёнок»
«Мы не подозревали об этом. Она была очень доброжелательной, терпеливой и совсем беззлобной девочкой. Училась, кстати, неплохо. Абсолютно адекватный ребенок, не склонный ни к обману, ни к хитрости. Со всеми у сложились хорошие отношения. Единственное, она была довольно закрытым человеком. Но мы это списывали на особенности ее воспитания и не навязывались с общением», — рассказала педагог лицея, в котором училась Гульнара.
Ранее у девочки уже были три попытки себе навредить. Родители на это никак не реагировали. Они уверены, что в семье царила благоприятная обстановка, а дочь просто оказалась чрезмерно обидчивой.
Следователи думают иначе.
«Согласно заключению комплексной судебной психолого-психиатрической посмертной экспертизы девочка на протяжении долгого времени до совершения самоубийства находилась в условиях длительной психотравмирующей ситуации, связанной с систематическим аморальным поведением своего отца в виде систематического унижения чести и достоинства, физического насилия, которая носила повторяющийся, угрожающий характер. Кроме того, согласно заключению судебной лингвистической экспертизы, высказывания со стороны отца носят оскорбительный, унижающий человеческое достоинство характер», — полагает руководитель 2-го отделения Контрольно-следственного отделения областного СУ СК Татьяна Костерева.
Артуру Меджидову (имя и фамилия изменены), которого обвиняют в доведении собственной дочери до самоубийства, на время следствия назначили меру пресечения в виде заключения под домашний арест. Он подчеркнул, что ни в чем не раскаивается. Жена всецело его в этом поддерживает.
Фото: iStock/ nixki
«Дети не должны бояться родителей»
«Основы личности, безусловно, закладываются в детстве. Если ребенок с детства видит преступное поведение в семье, пьянство и другие негативные проявления, он считает, что так вести себя дозволено. Также и эмоциональную отстраненность, холодность он переносит уже в свою взрослую жизнь. Если ребенок не получает внимания, да это еще и часто сопряжено с домашним насилием, финал может быть крайне негативным. Родители даже не всегда отдают себе отчет, что делают что-то неправильно. Как в ситуации с этой погибшей девочкой, где отец был уверен, что проявляет заботу таким чрезмерно строгим контролем над дочерью» — уточнил Старший эксперт 3-го экспертного отдела (дислокация г. Омск) Сибирского филиала (дислокация г. Новосибирск) ФГКУ «Судебно-экспертный центр СК России» Денис Дмитриев.
Специалист заметил, что для предотвращения страшного необходимо стараться замечать сигналы, отправляемые ребёнком. В первую очередь это резкая смена поведения. К примеру, подросток замкнулся, хотя раньше был гиперобщительным. Ребёнок мог собирать наклейки, резко потерять к этому интерес и раздать коллекцию. Получается, несовершеннолетний отказывается от чего-то, что раньше любил. Если родитель это заметил, то нужно наладить контакт, подчеркнул эксперт.
«Это не значит, что его надо заставлять с вами общаться. Если он увидит любовь, ласку и заботу с вашей стороны, он сам к вам придет. Я за демократичный способ воспитания. Дети не должны бояться родителей, а видеть в них в первую очередь друзей. Для этого надо общаться с ними на равных – на эмоциональном уровне не как взрослый с ребенком, а как понимающий родитель», — добавил Денис Дмитриев.
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Ольга Енгалычева