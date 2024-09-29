Психиатрическое «секс-турне»: Как девушки попадали в руки к приезжему серийному убийце проституток

В начале сентября 2024 года в балашовской колонии под Саратовом обнаружили подпольное казино. Организатором оказался один из арестантов, который вел списки игроков, раздавал карты и фишки, а также выплачивал заключенным полагающиеся за выигрыш деньги. Впрочем, это лишь вершина айсберга, ведь в российских колониях порой находили куда более удивительные вещи — от невероятных размеров плантаций конопли до оружейного цеха по производству сабель.