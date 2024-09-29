Психиатрическое «секс-турне»: Как девушки попадали в руки к приезжему серийному убийце проституток

Фото: iStock/tiero
Молодая 25-летняя девушка в один из вечеров позвонила своей подруге по видеосвязи и начала кричать: «Меня убивают!». Она зажимала рукой рану на шее, а на заднем плане мелькал силуэт неизвестного мужчины.
Подруга оперативно вызвала наряд полиции в элитный ЖК в районе Москва-Сити, где девушка снимала квартиру. Однако, когда правоохранители прибыли на место, было уже слишком поздно – безжизненное тело девушки лежало на кровати, на нём были видны ножевые ранения. Смерть наступила от кровопотери.
Долго искать убийцу полицейским не пришлось, поскольку он стоял рядом. Без каких-либо прелюдий 37-летний Алексей Варакин заявил, что убил девушку. Этот мужчина уже был знаком оперативникам, поскольку имел вполне впечатляющий список дел в базе. Он оказался серийным убийцей проституток.
Фото: iStock/Asian
Правда, близкие родственники девушки даже слышать не хотят о том, что она оказывала интимные услуги в Москве. Она была уроженкой Краснодара и воспитывалась в хорошей семье. Всегда одаривала маму дорогими подарками, однако было непонятно, откуда она брала на них деньги. В своих соцсетях девушка как-то опубликовала сертификат об обучении грумингу (уход за собаками – ред.).
Подруга погибшей рассказала KP.RU, что девушка действительно выучилась на грумера, поскольку всю жизнь очень любила животных, переводила деньги в приюты, а в Краснодаре ухаживала за животными в качестве волонтёра. Однако по этой специальности она никогда не работала, впрочем как и мастером маникюра, на которого также успешно отучилась.
Вместо работы она предпочитала путешествовать. В её списке посещённых городов и стран числятся Дубай, Берлин, Австрия, Мексика, Франкфурт и другие.
Подруга девушки убеждена, что информация о подработках в интим-сфере – это фейк. По её словам, убитая хорошо владела английским и китайским языками, была переводчиком, мечтала самостоятельно, без ипотеки купить квартиру.
Впрочем, в этом деле много загадок, которые ещё предстоит разгадать.
Через несколько лет мать Варакина упросила, чтобы его перевели в такое же заведение, но в Узбекистане. А в 2021 году местные психиатры вынесли вердикт, что он полностью безопасен для общества и выпустили его из лечебницы.
Фото: iStock/Tero Vesalainen
За два дня до знакомства с ней он назначил встречу с 40-летней женщиной, с которой договорился об интиме в одной из гостиниц Москвы. Однако встреча пошла не по плану – женщина слишком много выпила и стала отказываться от секса, после чего он убил её.
Родственники убитой, как и в первом случае, узнали о роде занятий женщины только из новостей.
Бывшая свекровь рассказала, что у погибшей остался сын, которому сейчас 11 лет. Он пока не знает о смерти матери, поскольку свекровь сама до сих пор не может прийти в себя «после такой грязи о ней».
Также известно, что несколько лет назад в семье женщины произошла трагедия – в пожаре погибли две её дочери. После этого она переехала в Москву. Здесь, судя по фото из соцсетей, она увлекалась чрезмерным употреблением алкоголя и различными секс-вечеринками. На одной из них, по всей видимости, и произошло знакомство с будущим убийцей.
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Долго искать убийцу полицейским не пришлось, поскольку он стоял рядом. Без каких-либо прелюдий 37-летний Алексей Варакин заявил, что убил девушку. Этот мужчина уже был знаком оперативникам, поскольку имел вполне впечатляющий список дел в базе. Он оказался серийным убийцей проституток.
Жертва из хорошей семьиВ ходе допроса Алексей рассказал, что познакомился с девушкой на сайте для секс-свиданий. Они обговорили место встречи и цену. Прибыв на съёмную квартиру к девушке Варакин был уже готов к весёлому вечеру, но в какой-то момент она, по его словам, сказала несколько нелицеприятных слов в его адрес. Это разозлило мужчину и он схватился за нож.
Фото: iStock/Asian
Правда, близкие родственники девушки даже слышать не хотят о том, что она оказывала интимные услуги в Москве. Она была уроженкой Краснодара и воспитывалась в хорошей семье. Всегда одаривала маму дорогими подарками, однако было непонятно, откуда она брала на них деньги. В своих соцсетях девушка как-то опубликовала сертификат об обучении грумингу (уход за собаками – ред.).
Подруга погибшей рассказала KP.RU, что девушка действительно выучилась на грумера, поскольку всю жизнь очень любила животных, переводила деньги в приюты, а в Краснодаре ухаживала за животными в качестве волонтёра. Однако по этой специальности она никогда не работала, впрочем как и мастером маникюра, на которого также успешно отучилась.
Вместо работы она предпочитала путешествовать. В её списке посещённых городов и стран числятся Дубай, Берлин, Австрия, Мексика, Франкфурт и другие.
Маньяк убивал проституток, если у него не получалось заняться с ними сексом
Подруга девушки убеждена, что информация о подработках в интим-сфере – это фейк. По её словам, убитая хорошо владела английским и китайским языками, была переводчиком, мечтала самостоятельно, без ипотеки купить квартиру.
Впрочем, в этом деле много загадок, которые ещё предстоит разгадать.
Первые убийства и психиатрическая лечебницаДевушка была далеко не единственной жертвой Алексея Варакина. В апреле 2010 года он убил сразу двух проституток в Петербурге. Тогда мужчина приехал в северную столицу из родного Узбекистана. После совершения убийства 23-летнему парню грозило пожизненное заключение, однако психиатры признали его невменяемым, поэтому суд направил его на принудительное лечение.
Через несколько лет мать Варакина упросила, чтобы его перевели в такое же заведение, но в Узбекистане. А в 2021 году местные психиатры вынесли вердикт, что он полностью безопасен для общества и выпустили его из лечебницы.
Женщина не занималась сексом два года из-за страха перед Богом и стала порнозвездой
Еще одна жертва серийного убийцыВ 2023 году Алексей вернулся в Россию. Но девушка, о которой шла речь в начале, стала не третьей, а уже четвёртой его жертвой.
Фото: iStock/Tero Vesalainen
За два дня до знакомства с ней он назначил встречу с 40-летней женщиной, с которой договорился об интиме в одной из гостиниц Москвы. Однако встреча пошла не по плану – женщина слишком много выпила и стала отказываться от секса, после чего он убил её.
Родственники убитой, как и в первом случае, узнали о роде занятий женщины только из новостей.
Бывшая свекровь рассказала, что у погибшей остался сын, которому сейчас 11 лет. Он пока не знает о смерти матери, поскольку свекровь сама до сих пор не может прийти в себя «после такой грязи о ней».
Также известно, что несколько лет назад в семье женщины произошла трагедия – в пожаре погибли две её дочери. После этого она переехала в Москву. Здесь, судя по фото из соцсетей, она увлекалась чрезмерным употреблением алкоголя и различными секс-вечеринками. На одной из них, по всей видимости, и произошло знакомство с будущим убийцей.
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Анастасия Чинкова