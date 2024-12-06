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Парень с сайта знакомств предложил интим и она согласилась: свидание 21-летней россиянки закончилось трагедией, подробности

Фото: istockphoto / tiero

Фото: istockphoto / tiero

В Самарском областном суде продолжается рассмотрение дела Евгения Мишустина, который жестоко убил девушку в общежитии на Ново-Садовой. Первая любовь 21-летней Алены Кругловой закончилась для неё не просто разбитым сердцем, а настоящей трагедией. «Радио 1» расскажет подробности этого дела.


Алёна была всеобщей любимицей: добрая, отзывчивая, приветливая девушка, которая, несмотря на инвалидность, всегда радовалась жизни. Она была общительная, легко заводила новые знакомства. к сожалению, одно из них отправило девушку на тот свет.

У девушки наблюдались проблемы с шейными позвонками и плохо росли волосы на голове.

Впервые влюбилась


В школе она училась на тройки и четвёрки, но легко справлялась с физическим трудом. Её главным хобби было вязание. Она создавала цветные шали, шарфы и жилеты и дарила их друзьям и родственникам. Родные до сих пор носят её подарки и не могут поверить, что Алены больше нет.

После девятого класса Алёна ушла из школы, чтобы учиться в городе. Её мать, которая одна воспитывала дочь, поддержала её решение: Алёна была взрослой и рассудительной, поэтому могла справиться самостоятельно. Они ежедневно общались, и мать была в курсе жизни дочери. Она радовалась, что Алёна нашла хорошую работу в салоне красоты.

Алена переехала в Самару в 2020 году, сняла комнату в общежитии в Промышленном районе и часто приезжала к маме в гости. Однажды мама заметила, что её дочь стала другой: она постоянно сидела в телефоне, отвечала на сообщения. Мать почувствовала — Алена влюбилась. Это были её первые отношения, но назвать их идеальными было далеко не просто.

С 25-летним Евгением Мишустиным девушка познакомилась в интернете, на сайте знакомств. Пара не стала оттягивать момент встречи, они довольно быстро нашли общий язык.

«Мы обсуждали с ней знакомства на этом сайте. Я ей, конечно, сказала, что лучше познакомиться в жизни и мне такие способы пообщаться не по душе, но тему мы закрыли и больше как-то не обсуждали. Я не знаю, почему она мне сразу не сказала, что у нее кто-то появился, взрослая же уже, что такого. Возможно, она в нем сомневалась», — рассказала мама Алёны для 63.RU.

Безответная любовь


Мишустин утверждал, что его связывали с Аленой исключительно дружеские отношения. Подруги девушки подтверждали, что он часто приходил к ней в общежитие, но всегда поздно ночью. Несмотря на это, между ними не было ничего интимного: они просто смотрели мультфильмы.

Алена, однако, надеялась на развитие их отношений и однажды призналась, что видит Женю своим будущим мужем. Но для него такие мысли не были актуальны — он не проявлял к ней особого интереса.

Алена стала еще больше уделять внимание своему внешнему виду ради Жени: она сделала татуаж бровей и губ. Девушка надеялась, что их отношения продолжат развиваться, и в ее планах было познакомить парня с мамой. Хотя они знали друг друга всего несколько месяцев, Алена уже успела по-настоящему влюбиться в него.

Однако в сердце Жени была другая — некая Ирина В.

«Алена плакала, рассказывала, что в телефоне в контактах у парня вызывающе записана некая девушка. Она предполагала, что у него могли быть отношения с ней», — рассказал источник «КП-Самара».
Алена часто устраивала сцены ревности, пытаясь выяснить отношения. Но все ее попытки были напрасны: Евгений продолжал общаться с Ириной, говорил ей о любви, поддерживал ее, выслушивая жалобы на отсутствие денег на лекарства. Ирина утверждала, что серьезно больна.

«Мне срочно нужны лекарства. Врач ругается, что я не делаю уколы. Может оторваться тромб, да и иммунитета уже практически нет», — писала Ирина.
Евгений отвечал, что он обязательно что-то придумает и найдёт способ заработать.

«Я все для тебя сделаю. Я тебя не потеряю», — отвечал возлюбленной Мишустин.
Фото: социальные сети

Интим ради денег


Взять кредиты Евгений не мог: ему везде отказывали. Но в его голове одно — нужно найти деньги любым способом. И тут созрел план: 25 июня 2021 мужчина пришёл к Алёне и предложил ей заняться интимом. Девушка согласилась.

Мужчина связал её, сказав, что это такие сексуальные игры. Но всё закончилось трагично: Алёна была жестоко убита. Евгений начал душить девушку и нанес ей несколько ударов в шею холодным оружием. У Алёны не оставалось ни единого шанса выжить: она умерла от асфиксии и потери крови.

«Преступник похитил мобильный телефон стоимостью 10,5 тысяч рублей, деньги — около 2 тысяч рублей, а также банковские карты, ключи от квартиры и паспорт, а затем скрылся с места преступления. Похищенным имуществом он распорядился по своему усмотрению, в том числе перевел средства с банковских счетов женщины на свой счет. Общая сумма причиненного ущерба составила 57 000 рублей», — сообщили в прокуратуре Самарской области.

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Арест убийцы


Женя покрыл Алену сарафаном и, не сказав ни слова, вышел из комнаты.

Тело Алены было обнаружено на следующий день: мать забеспокоилась, когда дочь не выходила на связь. Женю арестовали в тот же день на его рабочем месте, в строительном магазине.

На суде он просил прощения у матери, выражал сожаление, но его раскаянию никто не поверил. Суд вынес приговор: Евгений получил 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Попрощаться с Алиной пришло 150 человек.

«Вот каким она была человеком, к ней снова и снова приходили проститься сотнями на 9, 40 дней. Ее одноклассники, мальчики в момент трагедии были в армии, и вот как вернулись, пришли к нам домой в форме, соболезнования принести», — рассказала мама погибшей.

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#убийство
#статьи
Росгвардия задержала находящегося в федеральном розыске мужчину в Москве
Росгвардия задержала обвиняемого в хранении наркотиков мужчину в Москве
06 декабря 2024, 16:41

Обвиняемого в хранении наркотиков в особо крупном размере и находящегося в федеральном розыске мужчину задержали сотрудники Росгвардии в Москве. Пресс-служба ведомства предоставила оперативные кадры.
Молодой человек, которому 34 года, сначала говорит, что у него при себе травматика «Оса», а затем на другом кадре называет статью, связанную с наркотиками, по которой разыскивался.

В ведомстве рассказали, что задержанный сам привлек внимание к себе, когда сотрудники патрулировали территорию. Увидев их, злоумышленник выбил дверь в подъезде жилого дома, скрывшись внутри.

«При себе у него находился травматический пистолет, разрешения на который он не имел», — сказано в релизе Росгвардии.
Позже, проверив беглеца по базам, правоохранители узнали, что он в розыске. Сейчас проводится разбирательство.

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Пассажиры «Победы» остались без багажа из-за покупок «фэшн-цацы»

Женщина до смерти избила своего мужа в Санкт-Петербурге

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#мир
#россия
#россияне
#москва
#росгвардия
#новости
#наркотики
#розыск
#уголовное дело
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Пассажиры «Победы» остались без багажа из-за покупок «фэшн-цацы»
Пассажирка «Победы» заполнила багажный отсек покупками, лишив других своих вещей
06 декабря 2024, 16:20

Фото: iStock/megaflopp

Пассажиры российской авиакомпании «Победа», которые летели рейсом из Дубая в Москву, не смогли получить свои вещи: всё багажное отделение было заполнено покупками «фэшн-цацы».
Как пишет Telegram-канал Mash, инцидент произошёл в аэропорту Внуково. На ленте вместо чемоданов оказалось огромное количество больших коробок: дама из Дубая привезла брендовые кроссовки, сумочки и прочие вещи.


По словам подписчика Mash, женщина везла 187 коробок, 50 из них она получила, 137 частично прибыли на другом самолёте, где тоже не оказалось вещей остальных пассажиров.

Больше пяти часов им пришлось оформлять документы на утерянный багаж. Представители компании «Победа» просят ждать и не сообщают никаких подробностей.

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#победа
#внуково
#багаж
#инцидент
#авиакомпания
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Женщина до смерти избила своего мужа в Санкт-Петербурге
06 декабря 2024, 15:20

Фото: iStock/Iulianna Est

В Санкт-Петербурге женщина ударила мужа по голове, после чего он скончался, но успел сообщить врачам, что смертельный удар нанесла ему жена, пишет Shot.
По данным издания, 64-летний мужчина вызвал скорую помощь. Он пожаловался на сильные головные боли. В больнице врачи диагностировали у пациента ушибленную рану затылка. Он рассказал, что удар ему нанесла жена во время ссоры. Следующим утром мужчина скончался.

Сейчас специалисты выясняют причину смерти. Тем временем жену погибшего вызвали на допрос. Она заявила следователям, что муж упал сам, а она его не трогала. Ее отпустили. В настоящее время проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Надыме Ямало-Ненецкого автономного округа подросток насмерть забил мать-алкоголичку.

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#мужчина
#мальчик
#удар
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В Оренбурге поймали мужчину, пытавшегося продать годовалого ребенка за 1,5 млн рублей
В Оренбурге задержали мужчину, пытавшегося продать сына за 1,5 млн рублей
06 декабря 2024, 15:18

Фото: iStock/Iulianna Est

В Оренбурге мужчина пытался продать ребенка и был пойман с поличным. Об этом проинформировали в СКР.
В пятницу, 6 декабря, 21-летний молодой человек предпринял попытку продажи малыша, родившегося в 2023 году. Он потребовал за него 1,5 млн рублей, однако завершить сделку в итоге не смог.

Злоумышленника задержали силовики. В скором времени его заключат под стражу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В настоящее время ребенок находится в специализированном медучреждении, его здоровью и жизни ничего не угрожает. Кем ему приходится «продавец», не раскрывается.

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«Накачал наркотиками и несколько часов насиловал»: стало известно, что ждет насильника 9-летней девочки
Арестованного за жестокое надругательство над школьницей осудят 11 декабря
06 декабря 2024, 15:09

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Красноярске в среду, 11 декабря, осудят редицивиста, арестованного в ноябре прошлого года за жестокое надругательство над 9-летней школьницей. Фигуранту грозит пожизненное наказание.
По информации следствия, все произошло 3 ноября 2023 года, когда ранее судимый по тяжким статьям мужчина зашел вслед за девочкой в подъезд, а после попросил налить ему стакан воды, сообщают argumenti.ru. Попав в квартиру, он напал на девочку, накачал ее наркотиками и несколько часов насиловал.

По данным красноярской прокуратуры, фигурант приставил к горлу девочки нож, угрожая расправой, когда ей позвонила мама. У малышки осталась тяжелая психологическая травма.

Вместе с тем стало известно продолжение другой резонансной истории с участием подростка. Против 15-летней школьницы из Прокопьевска, которая сломала нос соседке, избивала детей и угрожала ровесникам расправой, возбудили уголовное дело, сообщает «Сiбдепо».
«Выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы», — подчеркнули в кемеровском следственном комитете.
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Хирург получил условный срок за обрезание младенцу в Ленобласти

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#нож
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#сизо
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Хирург получил условный срок за обрезание младенцу в Ленобласти
Хирурга осудили на 2 года условно за обрезание младенцу на дому в Ленобласти
06 декабря 2024, 15:05

Фото: istockphoto/dlccar

Два года условно с аналогичным испытательным сроком получил хирург из Ленобласти за обрезание в домашних условиях крайней плоти младенцу. Об этом проинформировали в объединенной судебной пресс-службе Санкт-Петербурга.
Ребенка госпитализировали. Дело рассматривалось по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Фигуранта Джамшеджона Аминова также лишили права заниматься хирургической деятельностью на тот же срок.

«При этом Аминовым были допущены дефекты, которые явились причиной послеоперационного кровотечения, что потребовало проведения экстренной операции с выполнением пластики кожи, что расценивается как тяжкий вред здоровью», — пояснили в пресс-службе.

Перед этим сообщалось, что в Детском центре в Подмосковье врачи вылечили юную гимнастку, у которой была серьезная травма. Медики рассказали, как смогли помочь пациентке.

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#новости
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Замгендиректора ВГТРК Сабитов объяснил появление оскорбительно поста про Хинштейна
Сабитов: причиной появления поста про Хинштейна стал взлом аккаунта
06 декабря 2024, 14:37

Фото: iStock/welcomia

Заместитель гендиректора ВГТРК Рифат Сабитов заявил, что причиной появления оскорбительного поста про депутата Госдумы Александра Хинштейна, который назначен временно исполняющим обязанности губернатора Курской области, стал взлом аккаунта. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
По его словам, произошедший инцидент является причиной хакерской атаки. Сабитов добавил, что аккаунты в соцсетях мошенники взламывают практически ежедневно.

Накануне в Telegram-канале «Вести.Курск» появился нелестный пост о депутате ГосДумы и новом врио губернатора Курской области Александре Хинштейне. Публикацию удалили спустя несколько минут, однако к тому моменту она уже успела распространяться по ряду источников.

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Польская полиция задержала россиянина, обвиняемого в финансовых махинациях
RMF24: В Варшаве арестован россиянин, обвиняемый в финансовых махинациях
06 декабря 2024, 14:11

Фото: iStock/Longfin Media

В Варшаве гражданина России Дмитрия В. задержали сотрудники полицейского Центрального бюро расследований (ЦБР): Дмитрий обвиняется в многочисленных финансовых махинациях, переводе и отмывании денег на площадке одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж.
Ссылаясь на слова представителя ЦБР Кшиштофа Вжещньовского, польская радиостанция RMF24 сообщила, что задержание было проведено по запросу министерства юстиции США.

«В США за [такие] преступления ему может грозить до 20 лет лишения свободы», — отметил Вжещньовский.
Он добавил, что Дмитрия В. задержали в квартире в столичном районе Воля. По законам Польши, фамилию задержанного СМИ могут упоминать только после приговора суда.

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#задержание
#польша
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Звезду «Не родись красивой» и «Москва слезам не верит» Раису Рязанову обманули на 4 млн рублей
SHOT: Актрису Раису Рязанову мошенники обокрали на 4 млн рублей
06 декабря 2024, 13:30

Раиса Рязанова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Мошенники выманили 4 млн рублей у звезды «Не родись красивой» и «Москва слезам не верит» Раисы Рязановой. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
В один из дней 80-летней актрисе позвонил якобы представитель силовых служб, который сообщил ей, что она оказалась в списке людей, спонсировавших украинскую армию. Спустя некоторое время с Рязановой связался еще один силовик, который заявил о списании 30 млн рублей с банковских счетов. Средства, по его словам, отправлены бывшему сотруднику ФСБ Илье Богданову*, который сейчас в ВСУ.

Рязанову попросили доказать, что она не совершала противоправных действий. В качестве доказательства нужно было снять четыре миллиона рублей и передать наличные «правоохранителям». Актриса сделала всё, как было сказано. Затем когда она попыталась связаться с «сотрудником ФСБ», тот перестал выходить на связь. Рязанова написала заявление в полицию.

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* Внесён в перечень террористов и экстремистов
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