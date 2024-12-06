Парень с сайта знакомств предложил интим и она согласилась: свидание 21-летней россиянки закончилось трагедией, подробности

В Самарском областном суде продолжается рассмотрение дела Евгения Мишустина, который жестоко убил девушку в общежитии на Ново-Садовой. Первая любовь 21-летней Алены Кругловой закончилась для неё не просто разбитым сердцем, а настоящей трагедией. «Радио 1» расскажет подробности этого дела.