Парень с сайта знакомств предложил интим и она согласилась: свидание 21-летней россиянки закончилось трагедией, подробности

Фото: istockphoto / tiero
В Самарском областном суде продолжается рассмотрение дела Евгения Мишустина, который жестоко убил девушку в общежитии на Ново-Садовой. Первая любовь 21-летней Алены Кругловой закончилась для неё не просто разбитым сердцем, а настоящей трагедией. «Радио 1» расскажет подробности этого дела.
Алёна была всеобщей любимицей: добрая, отзывчивая, приветливая девушка, которая, несмотря на инвалидность, всегда радовалась жизни. Она была общительная, легко заводила новые знакомства. к сожалению, одно из них отправило девушку на тот свет.
У девушки наблюдались проблемы с шейными позвонками и плохо росли волосы на голове.
Впервые влюбилась
В школе она училась на тройки и четвёрки, но легко справлялась с физическим трудом. Её главным хобби было вязание. Она создавала цветные шали, шарфы и жилеты и дарила их друзьям и родственникам. Родные до сих пор носят её подарки и не могут поверить, что Алены больше нет.
После девятого класса Алёна ушла из школы, чтобы учиться в городе. Её мать, которая одна воспитывала дочь, поддержала её решение: Алёна была взрослой и рассудительной, поэтому могла справиться самостоятельно. Они ежедневно общались, и мать была в курсе жизни дочери. Она радовалась, что Алёна нашла хорошую работу в салоне красоты.
Алена переехала в Самару в 2020 году, сняла комнату в общежитии в Промышленном районе и часто приезжала к маме в гости. Однажды мама заметила, что её дочь стала другой: она постоянно сидела в телефоне, отвечала на сообщения. Мать почувствовала — Алена влюбилась. Это были её первые отношения, но назвать их идеальными было далеко не просто.
С 25-летним Евгением Мишустиным девушка познакомилась в интернете, на сайте знакомств. Пара не стала оттягивать момент встречи, они довольно быстро нашли общий язык.
«Мы обсуждали с ней знакомства на этом сайте. Я ей, конечно, сказала, что лучше познакомиться в жизни и мне такие способы пообщаться не по душе, но тему мы закрыли и больше как-то не обсуждали. Я не знаю, почему она мне сразу не сказала, что у нее кто-то появился, взрослая же уже, что такого. Возможно, она в нем сомневалась», — рассказала мама Алёны для 63.RU.
Безответная любовь
Мишустин утверждал, что его связывали с Аленой исключительно дружеские отношения. Подруги девушки подтверждали, что он часто приходил к ней в общежитие, но всегда поздно ночью. Несмотря на это, между ними не было ничего интимного: они просто смотрели мультфильмы.
Алена, однако, надеялась на развитие их отношений и однажды призналась, что видит Женю своим будущим мужем. Но для него такие мысли не были актуальны — он не проявлял к ней особого интереса.
Алена стала еще больше уделять внимание своему внешнему виду ради Жени: она сделала татуаж бровей и губ. Девушка надеялась, что их отношения продолжат развиваться, и в ее планах было познакомить парня с мамой. Хотя они знали друг друга всего несколько месяцев, Алена уже успела по-настоящему влюбиться в него.
Однако в сердце Жени была другая — некая Ирина В.
«Алена плакала, рассказывала, что в телефоне в контактах у парня вызывающе записана некая девушка. Она предполагала, что у него могли быть отношения с ней», — рассказал источник «КП-Самара».Алена часто устраивала сцены ревности, пытаясь выяснить отношения. Но все ее попытки были напрасны: Евгений продолжал общаться с Ириной, говорил ей о любви, поддерживал ее, выслушивая жалобы на отсутствие денег на лекарства. Ирина утверждала, что серьезно больна.
«Мне срочно нужны лекарства. Врач ругается, что я не делаю уколы. Может оторваться тромб, да и иммунитета уже практически нет», — писала Ирина.Евгений отвечал, что он обязательно что-то придумает и найдёт способ заработать.
«Я все для тебя сделаю. Я тебя не потеряю», — отвечал возлюбленной Мишустин.
Фото: социальные сети
Интим ради денег
Взять кредиты Евгений не мог: ему везде отказывали. Но в его голове одно — нужно найти деньги любым способом. И тут созрел план: 25 июня 2021 мужчина пришёл к Алёне и предложил ей заняться интимом. Девушка согласилась.
Мужчина связал её, сказав, что это такие сексуальные игры. Но всё закончилось трагично: Алёна была жестоко убита. Евгений начал душить девушку и нанес ей несколько ударов в шею холодным оружием. У Алёны не оставалось ни единого шанса выжить: она умерла от асфиксии и потери крови.
«Преступник похитил мобильный телефон стоимостью 10,5 тысяч рублей, деньги — около 2 тысяч рублей, а также банковские карты, ключи от квартиры и паспорт, а затем скрылся с места преступления. Похищенным имуществом он распорядился по своему усмотрению, в том числе перевел средства с банковских счетов женщины на свой счет. Общая сумма причиненного ущерба составила 57 000 рублей», — сообщили в прокуратуре Самарской области.
Невеста сняла изнасилование на телефон: 24-летняя девушка бесследно исчезла со свадьбы подруги при странных обстоятельствах
Арест убийцы
Женя покрыл Алену сарафаном и, не сказав ни слова, вышел из комнаты.
Тело Алены было обнаружено на следующий день: мать забеспокоилась, когда дочь не выходила на связь. Женю арестовали в тот же день на его рабочем месте, в строительном магазине.
На суде он просил прощения у матери, выражал сожаление, но его раскаянию никто не поверил. Суд вынес приговор: Евгений получил 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Попрощаться с Алиной пришло 150 человек.
«Вот каким она была человеком, к ней снова и снова приходили проститься сотнями на 9, 40 дней. Ее одноклассники, мальчики в момент трагедии были в армии, и вот как вернулись, пришли к нам домой в форме, соболезнования принести», — рассказала мама погибшей.
Читайте также:
Жестокий убийца-расчленитель из Сарова может оказаться на свободе
14-летняя школьница из Башкирии нашла тела матери и отца в гараже: что заставило многодетных родителей совершить суицид
Зарезал и обезглавил пенсионеров: что известно о жестоком убийстве в закрытом Сарове, задержан ли маньяк
Дайана Хусинова