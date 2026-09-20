«Это не было спонтанным убийством»: появилась версия о мотивах убийства пропавших в Таиланде Назимовых

20 сентября 2026, 15:15

Пропавших в Таиланде брата и сестру Назимовых могли убить из-за крупного долга

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

Стали известны новые подробности расправы над братом и сестрой Назимовыми, тела которых обнаружили в Таиланде. Мотивом преступления мог стать крупный денежный долг, который семья не смогла погасить, пишут «Аргументы и факты».





Ранее в качестве основной причины называлась попытка кражи мотоцикла, однако информированный источник заявил, что эта версия «не выдерживает никакой критики». По его словам, 22-летняя Диана и 17-летний Роман Назимовы в день пропажи отправились на встречу, чтобы отдать долг, но привезли слишком мало денег. В результате злоумышленники взяли подростков в плен и пытали, выбивая нужную сумму. Сильнее всего пострадала Диана — у нее выбили все зубы. После расправы тела россиян сбросили в глубокие ямы и засыпали каустической содой, чтобы собаки не смогли учуять запах.





«Это не было спонтанным убийством — все было спланировано. В расправе участвовало больше людей, чем было задержано. Двое признавшихся исполнителей — лишь верхушка айсберга», — уверен собеседник.