Зону поиска пропавших в Таиланде россиян расширили

30 июля 2026, 17:06

Полиция расширила зону поиска пропавших в Таиланде россиян

Фото: istockphoto/Prasit Supho

Зону поисковых мероприятий по розыску брата и сестры Назимовых, пропавших в Паттайе 26 июля, расширили на соседние районы к югу от города. Об этом в четверг сообщили РИА Новости в управлении полиции провинции Чонбури.