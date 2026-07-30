Зону поиска пропавших в Таиланде россиян расширили
Зону поисковых мероприятий по розыску брата и сестры Назимовых, пропавших в Паттайе 26 июля, расширили на соседние районы к югу от города. Об этом в четверг сообщили РИА Новости в управлении полиции провинции Чонбури.
По данным ведомства, накануне спасатели и полиция прочесывали местность в районе Хуай Яй до наступления темноты. Сегодня поиски охватывают дополнительно территории На Джомтиен и Саттахип.
С утра четверга к операции подключились кинологи из управления Второго полицейского округа, который объединяет восемь провинций Восточного побережья Таиланда, включая Чонбури, Районг, Чантхабури и Трат. Служебных собак уже задействовали. Особое внимание уделяется заброшенным строениям, пустырям и лесным массивам.
Накануне полиция обнаружила в лесополосе у Хуай Яй, в 200 метрах от автотрассы, закопанный в землю частично разобранный мотоцикл, принадлежавший пропавшим россиянам. Ведется активный розыск двух подозреваемых — граждан Таиланда. Один из них ранее привлекался к уголовной ответственности. По данным местных жителей, они видели этих мужчин и еще двух человек с лопатами неподалеку от места находки. Один из фигурантов проживает в районе Хуай Яй.
Диана Назимова (22 года) и ее брат Роман покинули дом на мотоцикле в четыре часа утра по местному времени 26 июля. Спустя 20 минут мать пропавших, находившаяся в тот момент в Бангкоке, получила от Дианы СМС с единственным словом «Urgent!» («Срочно!»). После этого связь с молодыми людьми оборвалась. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как брат и сестра выехали из поселка на автотрассу. В поисковой операции задействовали более 200 сотрудников полиции, представителей местной администрации, российских волонтеров и жителей Паттайи.
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