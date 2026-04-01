Фанатка Славы КПСС покусала гостей на концерте
На концерте рэпера Славы КПСС в петербургском клубе А2 произошёл конфликт с участием поклонницы. Об этом информирует Telegram-канал «Mash на Мойке».
Представители охраны заведения рассказали, что девушка находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. Она кусала слушателей и приставала к ним. Посетители попросили удалить её с площадки. Персонал вывел фанатку на улицу, но она едва держалась на ногах. При попытке вернуться обратно гостья попыталась расцарапать лица охранникам. Те вызвали полицию и удерживали её до прибытия наряда.
В это время к месту событий подошёл молодой человек и начал съёмку. По его словам, один из сотрудников охраны негативно отреагировал на камеру. Парень не сопротивлялся, но к нему применили силу и забрали телефон. В клубе утверждают, что этот посетитель также был нетрезв, и организаторы просили не допускать его на мероприятие. Полиция задержала обоих фанатов. На них составили административные протоколы.
