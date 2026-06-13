Фермера в Европе считали умершим более 30 лет
В департаменте Верхняя Луара на юге Франции разворачивается абсурдная ситуация: местный фермер Патрис, отец семейства, уже 32 года официально считается умершим, хотя на самом деле жив. Об этом в субботу сообщил телеканал France 3.
Всё выяснилось в апреле, когда семья получила письмо от коммерческого суда. В нем содержалось требование привести в порядок данные по их сельскохозяйственному кооперативу — согласно документам, указанный в них управляющий числится умершим. В противном случае предприятию грозит исключение из реестра. Так Патрис узнал, что с 1994 года он мёртв на бумаге.
После обращения мужчины в суде предположили, что у него мог быть умерший тёзка, однако фермер это категорически отрицает. Канцелярия органа запросила у него выписку из актовой записи о рождении для дополнительной проверки. Семья направила все необходимые бумаги, но объяснить причину многолетней ошибки до сих пор никто не смог.
Ранее россиянина признали юридически умершим из-за ошибки прохожего. Подробности в нашем материале.
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