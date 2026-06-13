Фермера в Европе считали умершим более 30 лет

13 июня 2026, 18:20

France 3: во Франции фермер считался умершим 32 года

Фото: istockphoto/Zerbor

В департаменте Верхняя Луара на юге Франции разворачивается абсурдная ситуация: местный фермер Патрис, отец семейства, уже 32 года официально считается умершим, хотя на самом деле жив. Об этом в субботу сообщил телеканал France 3.