Полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины на западе Москвы
В Москве сотрудники правоохранительных органов задержала мужчину, которого подозревают в убийстве женщины на улице Верейской. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета (СК).
Тело жертвы с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили накануне. Как уточнили в с ведомстве, подозреваемого удалось установить и задержать в кратчайшие сроки. Им оказался местный житель 1982 года рождения. В ближайшее время его доставят в следственное подразделение, где проведут необходимые процессуальные мероприятия.
По факту преступления возбуждено уголовное дело об убийстве. Следователи продолжают сбор доказательств по делу.
Ранее стало известно о поножовщине в Индии. Местная жительница приревновала любовника и напала на его жену.
