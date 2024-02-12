Фигуранта дела «Сети»* Иванкина приговорили к 24 годам за двойное убийство

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Рязанский областной суд приговорил участника террористического сообщества «Сеть» Максима Иванкина, обвиняемого в убийстве двух человек, к 24 годам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.
По данным следствия, в 2017 году Иванкин вместе с другим членом «Сети»* Алексеем Полтавцем и будущими жертвами вместе уехали из Пензы в Рязань, скрываясь от следствия. Позже двое бывших соучастников решили вернуться в Пензу и начать сотрудничать со следствием. По этой причине Иванкин и Полтавец выманили жертв в лес и убили. Полтавец затем скрылся за рубежом, а Иванкина задержали.
Суд приговорил мужчину к 24 годам колонии строгого режима. По данным издания, что срок был назначен с учетом предыдущего приговора, по которому Иванкин уже отбывает наказание.
С 2020 года он отбывает 13-летний приговор по делу «Сети»*. По информации ФСБ, участники «Сети»* планировали атаковать во время президентских выборов, чемпионата мира по футболу, а также собиралась организовать нападения на органы власти и отделения «Единой России».
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*Организация признана террористической и запрещена в РФ.
Суд приговорил мужчину к 24 годам колонии строгого режима. По данным издания, что срок был назначен с учетом предыдущего приговора, по которому Иванкин уже отбывает наказание.
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*Организация признана террористической и запрещена в РФ.
Алина Юрчак