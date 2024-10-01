В Москве одновременно сгорели семь кафе

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В Москве во вторник, 1 октября, одновременно сгорели семь кафе. Об этом сообщает Shot.
По данным издания, пожар произошел на Складочной в Бутырском районе столицы, где мелкие здания кафе стоят вплотную друг к другу. При этом внутри находилось множество газовых баллонов, которые начали взрываться при распространении огня. Таким образом, пламя уничтожило сразу семь заведений общественного питания.
На место оперативно прибыли пожарные. В настоящее время огонь уже потушен. По предварительным данным, пострадавших нет.
Во вторник также сообщалось, что шестерых человек вывели из горящего многоэтажного дома в деревне Ивакино Можайского округа работники Мособлпожспаса.
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На место оперативно прибыли пожарные. В настоящее время огонь уже потушен. По предварительным данным, пострадавших нет.
Во вторник также сообщалось, что шестерых человек вывели из горящего многоэтажного дома в деревне Ивакино Можайского округа работники Мособлпожспаса.
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Элина Позднякова