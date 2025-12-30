Полицейские нашли изрешеченный пулями труп мужчины на известном курорте Европы

30 декабря 2025, 21:30

Mirror: Полицейские нашли изрешеченный пулями труп британца в Коста-Бланке

Фото: istockphoto/dominikherz

В испанской Коста-Бланке — одном из самых популярных туристических направлений Европы — обнаружили тело британца с огнестрельными ранениями. Об этом пишет таблоид The Mirror.