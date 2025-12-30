Полицейские нашли изрешеченный пулями труп мужчины на известном курорте Европы
В испанской Коста-Бланке — одном из самых популярных туристических направлений Европы — обнаружили тело британца с огнестрельными ранениями. Об этом пишет таблоид The Mirror.
По данным издания, 21 декабря полиция нашла в жилом доме в районе Кампоамор окровавленного 29-летнего иностранца, получившего множественные пулевые ранения. Перед этим друзья мужчины сообщили правоохранителям, что с ним произошло «что-то серьезное».
Детективы Гражданской гвардии Испании рассматривают версию преступления, связанного с наркотиками. Подозреваемых пока не задержали.
Источник отмечает, что трагедия произошла всего через несколько недель после другого инцидента в Коста-Бланке. 32-летний британец выжил после того, как в него выпустили не менее трех пуль на парковке, а по его автомобилю произвели около 15 выстрелов. Пострадавшего быстро доставили в больницу и поместили в реанимацию.
Позже выяснилось, что нападение касалось одного из двух британцев, арестованных и проходящих по делу о вооруженном ограблении в каннабис-клубе в соседнем Сан-Фульхенсио в 2024 году. Мужчину ранее отпустили из тюрьмы под залог.
Ранее сообщалось, что туриста в Нью-Йорке ударили ножом при завязывании шнурков.
Читайте также: