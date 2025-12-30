Женщина выжила после падения с 25-ого этажа

30 декабря 2025, 20:31

В Таиланде женщина выжила при падении с 25-ого этажа после ссоры с супругом

Фото: istockphoto/ananaline

В Таиланде 26-летняя женщина выжила после падения с 25-го этажа жилого комплекса в Паттайе. Об этом пишет The Thaiger.