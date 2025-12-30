Женщина выжила после падения с 25-ого этажа
В Таиланде 26-летняя женщина выжила после падения с 25-го этажа жилого комплекса в Паттайе. Об этом пишет The Thaiger.
ЧП произошло утром 28 декабря. Спасателей вызвали соседи, сообщившие, что женщина сорвалась с большой высоты. Прибывшие на место экстренные службы нашли пострадавшую у края бассейна — несмотря на тяжелейшие травмы, она была жива. Ее доставили в больницу, где врачи оценили состояние как критическое.
По словам жильцов, женщину зовут Альварадо. Она проживала на 25-м этаже вместе с мужем-иностранцем, чьи имя и гражданство не уточняются. Незадолго до падения соседи слышали громкую ссору супругов.
Полиция выясняет, произошло ли падение случайно или к нему мог быть причастен муж. Мужчину задержали до прояснения обстоятельств. Спасатели предположили, что выжить женщине мог помочь сильный ветер, который частично смягчил падение.
