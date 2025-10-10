Финский пенсионер 30 лет хранил тела родителей в морозилке, чтобы лечь в одну могилу
В Финляндии 80-летний пенсионер более 30 лет хранил тела своих умерших родителей в морозильной камере собственного дома. Об этом пишет издание Yle со ссылкой на региональное управление Восточной Финляндии.
Около года назад мужчина подал официальное заявление о создании семейной могилы, где планирует быть похороненным вместе с родителями и братом. Он объяснил свои действия последней волей усопших.
Полиция обнаружила тела в сентябре 2024 года в частном доме в Турку. Установлено, что родители пенсионера умерли естественной смертью еще в 1994 и 1995 годах, но их сын не организовал погребение.
Фину предъявили обвинение в надругательстве над умершими. Позднее мужчина обжаловал требование о немедленном захоронении, желая дождаться официального разрешения на семейную могилу.
Окружной суд Юго-Западной Финляндии назначил слушания по делу на апрель 2026 года.