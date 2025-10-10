Финский пенсионер 30 лет хранил тела родителей в морозилке, чтобы лечь в одну могилу

10 октября 2025, 03:31

Фото: iStock/dmitriymoroz

В Финляндии 80-летний пенсионер более 30 лет хранил тела своих умерших родителей в морозильной камере собственного дома. Об этом пишет издание Yle со ссылкой на региональное управление Восточной Финляндии.





Около года назад мужчина подал официальное заявление о создании семейной могилы, где планирует быть похороненным вместе с родителями и братом. Он объяснил свои действия последней волей усопших.



