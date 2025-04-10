FOX13: в США встреча группы по борьбе с насилием привела к стрельбе и убийству

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В американском городе Мемфис встреча группы по борьбе с насилием привела к стрельбе и убийству. Об этом телеканалу FOX13 рассказали в местной полиции.
«По данным департамента полиции Мемфиса, с места происшествия в больницу были доставлены пять человек: один мужчина находится в критическом состоянии, остальные четверо - в некритическом. Один человек был признан погибшим на месте происшествия», — рассказали в полиции.
Причины начала перестрелки неизвестны. Встреча членов группы проходила в парке под эгидой городской общины Memphis Allies. Представители выразили соболезнования родственникам погибшего.
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