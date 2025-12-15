Кадры беспорядков в Италии перед футбольным матчем появились в Сети

15 декабря 2025, 01:02

Футбольные фанаты устроили побоище перед матчем итальянской серии А

Фото: Istock/Chalabala

Перед матчем чемпионата Италии по футболу между «Дженоа» и «Интером» вспыхнули массовые беспорядки с участием болельщиков. Об этом пишет Football Italia.