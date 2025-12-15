Кадры беспорядков в Италии перед футбольным матчем появились в Сети
Перед матчем чемпионата Италии по футболу между «Дженоа» и «Интером» вспыхнули массовые беспорядки с участием болельщиков. Об этом пишет Football Italia.
Игра состоялась в воскресенье в Генуе. Примерно за час до стартового свистка у стадиона завязались ожесточённые столкновения. Фанаты обеих команд забрасывали друг друга разными предметами и оказывали сопротивление сотрудникам полиции, которым пришлось применить слезоточивый газ для разгона агрессивной толпы.
По данным Sportitalia, в ходе беспорядков фанаты сожгли несколько транспортных средств и семь мусорных контейнеров. Пострадали минимум два человека.
Встреча между «Интером» и «Дженоа» состоялась вечером 14 декабря и завершилась победой миланского клуба со счетом 2:1.
