ФРГ: Мафиозные разборки мигрантов могли привести к серии взрывов в Кельне

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Три взрыва, которые прогремели в немецком Кельне в сентябре, власти города связали с мафиозными разборками мигрантов. К такому выводу пришла полиция Кельна по итогу расследования.
«Идут разговоры о связи с мигрантами, тем более что в ФРГ усиливают против них ограничения», — сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы Кельна.
Пока местные власти задержали только одного из участников последнего взрыва, который произошел 22 сентября в здании с кафе. Тогда из заведения эвакуировали 20 человек, еще двое попали в больницу из-за пожара. Сейчас полиция ищет второго причастного к взрыву.
Местной полиции еще предстоит выяснить мотивы преступления и установить связь с двумя предыдущими взрывами.
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Лия Мурадьян