ФСБ предотвратила теракт в Новосибирской области
Попытку террористического акта в отношении должностного лица на территории Новосибирской области пресекли сотрудники Федеральной службы безопасности. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении органа.
Согласно полученной информации, жертвой злоумышленника должен был стать работник управления ФССП по Новосибирской области. Преступник планировал дестабилизировать деятельность службы через сообщество в социальной сети. Средством личной борьбы он выбрал поджег дома сотрудника, заявили в УФСБ.
Ранее в федеральный розыск объявили бывшего офицера российской армии Льва Ступникова, который переметнулся на сторону Вооруженных сил Украины.
Читайте также: