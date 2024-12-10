ФСБ пресекла деятельность прикрываемых СБУ мошеннических колл-центров — видео

Видео: ФСБ России
ФСБ России показала кадры задержания участников международной мошеннической сети, которую прикрывала Служба безопасности Украины (СБУ). В релизе ведомства сказано, что злоумышленники действовали в интересах экс-министра обороны Грузии Давида Казерашвили, который сейчас в Лондоне.
«Потерпевшими от их противоправной деятельности стало порядка 100 000 человек, проживающих на территориях более 50 государств. Доходы от противоправной деятельности достигали 1 млн. долларов в день», — пояснили в ФСБ.Перед этим стало известно, что мошенники обращались к СБУ, чтобы «закрыть» вопрос со стороны журналистов из Швеции. Задержанный руководитель отделения на Украине Яков Кесельман уточнил, что речь шла о миллионе долларов.
Читайте также:
В торговле мефедроном в школе подозревают восьмиклассницу из Москвы
В Махачкале произошел взрыв газа в жилом доме
Сотрудницы «Уральских авиалиний» погибли под поездом в Москве
Никита Кротов