Раскрыты подробности работы накрытой ФСБ мошеннической сети колл-центров

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Телефонных мошенников, задержанных ФСБ, покрывала Служба безопасности Украины (СБУ), передает RT. Журналисты выяснили, что украинские силовики скрывали целую международную сеть колл-центров.
По словам задержанного руководителя отделения на Украине Якова Кесельмана, один из организаторов обратился к представителю СБУ, чтобы «закрыть» вопрос со стороны шведских журналистов.
Ранее сообщалось, что ФСБ России накрыла международную сеть мошеннических колл-центров
Перед этим стало известно, что ФСБ раскрыла новые факты о геноциде в отношении граждан СССР в годы Великой Отечественной войны.
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«Он заплатил $1 млн конкретно за закрытие вопроса... Артёму Шиле, который работал в СБУ. И с этого же момента он начал оплачивать пеню... За эти 17 офисов... ежемесячную оплату», — пояснил Кесельман.
Ранее сообщалось, что ФСБ России накрыла международную сеть мошеннических колл-центров
Перед этим стало известно, что ФСБ раскрыла новые факты о геноциде в отношении граждан СССР в годы Великой Отечественной войны.
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Никита Кротов