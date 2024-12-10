В Махачкале произошел взрыв газа в жилом доме

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Во вторник в Махачкале на улице Абубакарова произошел взрыв газа в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома. По информации ГУ МЧС по Дагестану, в результате инцидента сорок человек были эвакуированы из здания для обеспечения их безопасности. Об этом пишет РИА Новости.
На место происшествия оперативно прибыли спасатели и сотрудники экстренных служб, которые провели необходимые меры по ликвидации последствий взрыва. В данный момент устанавливаются причины происшествия, а также проводится оценка ущерба. Пострадавших в результате взрыва не зафиксировано.
Ранее стало известно, что во Владивостоке произошел инцидент, в результате которого 15-летняя девочка получила тяжелые травмы.
До этого в результате инцидента с загоревшимся смартфоном 9-месячный младенец получил ожоги. Сообщается, что отец укладывал сына спать, когда телефон, лежащий на кровати, внезапно начал искрить и загорелся.
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До этого в результате инцидента с загоревшимся смартфоном 9-месячный младенец получил ожоги. Сообщается, что отец укладывал сына спать, когда телефон, лежащий на кровати, внезапно начал искрить и загорелся.
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Дарья Осипова