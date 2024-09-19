ФСБ пресекла канал нелегальной миграции из Африки в Евросоюз через Россию

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Сотрудники ФСБ пресекли канал нелегальной миграции, по которому организовывали въезд африканцев в Евросоюз через Россию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. По ее данным, с 2021 ОПГ заработала 60 миллионов рублей, оформляя иностранцев через фиктивные схемы.
«ФСБ совместно с МВД и Росгвардией в результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий пресечена противоправная деятельность межрегиональной группы, специализировавшейся за денежное вознаграждение на организации въезда и транзитного перемещения через территорию России в страны Евросоюза выходцев с Африканского континента», — указано в сообщении.По информациии ФСБ, организатором оказался гражданин Нигерии, работавший преподавателем в Инженерной академии РУДН. В составе его ОПГ были другие нигерийцы и украинцы. На данный момент задержаны шесть человек.
Ранее сообщалось, что задержан преподаватель РУДН Экпободо Оввигхо Раймонд. По информации следствия, он вместе с подельниками искал нигерийцев и россиян, которые были готовы жениться за деньги. После сообщники консультировали их, как следует вести себя в ЗАГС, чтобы не вызвать подозрений. Через фиктивные браки иностранцы получали РВП, ВНЖ и визы.
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Данил Пономарев