В Москве оцепили остановку в районе Ясенево из-за предмета, похожего на гранату

30 декабря 2025, 00:51

ТАСС: В Москве остановку в районе Ясенево оцепили из-за страйкбольной гранаты

Фото: iStock/Nadzeya Haroshka

В Москве на остановке общественного транспорта в районе Ясенево обнаружили предмет, похожий на гранату. Это привело к оцеплению территории в целях безопасности, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы столицы.