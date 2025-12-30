В Москве оцепили остановку в районе Ясенево из-за предмета, похожего на гранату
В Москве на остановке общественного транспорта в районе Ясенево обнаружили предмет, похожий на гранату. Это привело к оцеплению территории в целях безопасности, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы столицы.
Специалисты, прибывшие на место, изучили подозрительный предмет. Они установили, что им оказалась страйкбольная граната, которая не представляет опасности.
После этого оцепление сняли, а обстановка на месте инцидента нормализовалась.
