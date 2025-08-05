Семилетняя девочка за рулём «Лады Весты» сбила мужчину в Старом Осколе при отце в алкогольном опьянении
Семилетняя девочка за рулём автомобиля «Лада Веста» сбила 45-летнего мужчину во дворе дома микрорайона Олимпийский в Старом Осколе, после чего врезалась в скамью и два припаркованных авто, пока её отец находился в салоне в состоянии алкогольного опьянения.
Инцидент произошёл 4 августа в 18:26 во дворе дома №56 микрорайона Олимпийский. По данным УМВД по Белгородской области, девочка двигалась на автомобиле задним ходом, совершила наезд на пешехода, затем врезалась в уличную скамью и два припаркованных транспортных средства.
Пострадавший мужчина с телесными повреждениями госпитализирован, автомобили получили механические повреждения.
В момент происшествия на пассажирском сидении находился 37-летний отец ребёнка, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью). Рассматривается привлечение отца к ответственности по ст. 12.7 КоАП за передачу управления лицу без прав.
В пресс-службе УМВД подчеркнули, что госавтоинспекторы призывают родителей не допускать к управлению транспортными средствами детей.
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