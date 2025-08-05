Семилетняя девочка за рулём «Лады Весты» сбила мужчину в Старом Осколе при отце в алкогольном опьянении

05 августа 2025, 01:29

УМВД: 7-летняя девочка сбила пешехода и повредила машины в Старом Осколе

Фото: Istock/Volha Rahalskaya

Семилетняя девочка за рулём автомобиля «Лада Веста» сбила 45-летнего мужчину во дворе дома микрорайона Олимпийский в Старом Осколе, после чего врезалась в скамью и два припаркованных авто, пока её отец находился в салоне в состоянии алкогольного опьянения.