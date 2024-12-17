ФСБ задержала жителя Нижнего Новгорода, предложившего Киеву взорвать завод

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Сотрудники УФСБ Нижегородской области задержали местного жителя, который предложил украинским спецслужбам осуществить взрыв на предприятии, занимающемся производством военной продукции. Об этом информирует РИА Новости.
По информации пресс-службы ведомства, подозреваемый действовал из идеологических побуждений и вступил в тайный контакт с представителем иностранной спецслужбы, угрожающей безопасности России.
В ходе общения с украинским агентом он предложил подрывать здания и оборудование одного из промышленных объектов, производящего стратегически важные товары для Министерства обороны РФ. Мотивами его действий стали как проукраинские взгляды, так и корыстные интересы.
В результате задержания было возбуждено уголовное дело, а сам подозреваемый теперь находится под стражей, отвечая за свои действия перед законом.
Ранее стало известно, что в Ялте был задержан житель 1993 года рождения, подозреваемый в передаче информации о расположении и передвижении военной техники Российской Федерации в Крыму спецслужбе Украины.
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В ходе общения с украинским агентом он предложил подрывать здания и оборудование одного из промышленных объектов, производящего стратегически важные товары для Министерства обороны РФ. Мотивами его действий стали как проукраинские взгляды, так и корыстные интересы.
В результате задержания было возбуждено уголовное дело, а сам подозреваемый теперь находится под стражей, отвечая за свои действия перед законом.
Ранее стало известно, что в Ялте был задержан житель 1993 года рождения, подозреваемый в передаче информации о расположении и передвижении военной техники Российской Федерации в Крыму спецслужбе Украины.
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Дарья Осипова