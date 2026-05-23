Фугасную авиабомбу времен ВОВ нашли в городе федерального значения
В Санкт-Петербурге пиротехники МЧС России обезвредили авиабомбу времен Великой Отечественной войны, обнаруженную на строительной площадке. Опасный снаряд нашли рабочие при возведении нового жилого комплекса на Полюстровском проспекте, сообщили в пресс-службе городского главка ведомства.
Прибывшие на место специалисты Невского спасательного центра идентифицировали боеприпас как фугасную авиабомбу ФАБ-250. Несмотря на сложные условия — снаряд находился глубоко в фундаменте здания в труднодоступном месте. Пиротехникам удалось извлечь его из земли с соблюдением всех мер безопасности.
На время проведения работ жителей близлежащих домов эвакуировали из опасной зоны. С помощью подъемного устройства бомбу погрузили в автомобиль, закрепили и вывезли на специальный полигон, где уничтожили.
Ранее в Ленобласти обнаружили бомбу времен Великой Отечественной войны. Об этом стало известно 29 апреля.
