Фура насмерть сбила пенсионерку возле пешеходного перехода во Владивостоке
Во Владивостоке водитель грузового автомобиля Sitrak насмерть сбил 70-летнюю женщину, переходившую дорогу в нескольких метрах от пешеходного перехода. Об этом сообщила пресс-служба УМВД региона.
Смертельная авария произошла 6 июля около 10:33 в районе дома №1 на улице Фадеева. Пенсионерка переходила проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля в неустановленном месте. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.
Водитель фуры имеет 20-летний стаж, за последний год не привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, следов алкоголя в организме у него также не выявили. В настоящее время проводится проверка.
Ранее сообщалось, что в Калининграде пьяный водитель сбил женщину с двумя малолетними детьми на тротуаре — девочка-грудничок впала в кому.
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