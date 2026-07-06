Фура насмерть сбила пенсионерку возле пешеходного перехода во Владивостоке

06 июля 2026, 12:03

Фото: iStock/eugenesergeev

Во Владивостоке водитель грузового автомобиля Sitrak насмерть сбил 70-летнюю женщину, переходившую дорогу в нескольких метрах от пешеходного перехода. Об этом сообщила пресс-служба УМВД региона.