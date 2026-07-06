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Фура насмерть сбила пенсионерку возле пешеходного перехода во Владивостоке

Фото: iStock/eugenesergeev

Во Владивостоке водитель грузового автомобиля Sitrak насмерть сбил 70-летнюю женщину, переходившую дорогу в нескольких метрах от пешеходного перехода. Об этом сообщила пресс-служба УМВД региона.



Смертельная авария произошла 6 июля около 10:33 в районе дома №1 на улице Фадеева. Пенсионерка переходила проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля в неустановленном месте. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

Водитель фуры имеет 20-летний стаж, за последний год не привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, следов алкоголя в организме у него также не выявили. В настоящее время проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Калининграде пьяный водитель сбил женщину с двумя малолетними детьми на тротуаре — девочка-грудничок впала в кому.

Лидия Пономарева

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