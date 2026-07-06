В Нижнем Новгороде шестой день ищут пропавшую 15-летнюю школьницу

06 июля 2026, 11:34

Фото: iStock/blinow61

В Нижнем Новгороде волонтеры и спасатели шестой день ведут поиски 15-летней Ароке Молдобаевой. Об этом сообщается на странице поисково-спасательного отряда «Рысь» во «ВКонтакте».





В последний раз подростка видели 1 июля в 18:30, когда она выходила с Московского вокзала. На ней были темно-синяя кофта на молнии, белая майка, темно-синие джинсы и белые кроссовки. Она также брала с собой очки и бордовый рюкзак.



Приметы девочки: худощавое телосложение, рост около 165 сантиметров, темные волосы и зеленые глаза. О ее местонахождении пока ничего неизвестно.



Ранее сообщалось, что уголовное дело об убийстве возбудили в связи с безвестным исчезновением 17-летнего Ивана Харламова в Новосибирске. Подросток пропал 3 июля, когда ушел из дома на улице Кошурникова в Дзержинском районе.