В ДТП с перевернувшимся автобусом погибли не менее 14 человек

07 декабря 2025, 07:57

El Watan: минимум 14 человек погибли и 34 пострадали в ДТП с автобусом в Алжире

Фото: iStock/conejota

Не менее 14 человек погибли и 34 пострадали в ДТП с автобусом на юге Алжира. Об этом 6 декабря написала местная газета El Watan, ссылаясь на муниципальные органы.





Смертельная авария произошла на автодороге, соединяющей города Бени-Аббес и Тиндуф, в коммуне Табельбала. В какой-то момент автобус перевернулся на крышу. Другие подробности инцидента пока неизвестны.

«Потери особенно велики: 14 погибших и 34 раненых», – говорится в статье.