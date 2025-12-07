В ДТП с перевернувшимся автобусом погибли не менее 14 человек
Не менее 14 человек погибли и 34 пострадали в ДТП с автобусом на юге Алжира. Об этом 6 декабря написала местная газета El Watan, ссылаясь на муниципальные органы.
Смертельная авария произошла на автодороге, соединяющей города Бени-Аббес и Тиндуф, в коммуне Табельбала. В какой-то момент автобус перевернулся на крышу. Другие подробности инцидента пока неизвестны.
«Потери особенно велики: 14 погибших и 34 раненых», – говорится в статье.