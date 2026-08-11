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Футбольные ворота упали на мальчика в одном городе России

СК: Футбольные ворота упали на десятилетнего мальчика в Саратове
Фото: медиасток.рф

В Саратове проводят доследственную проверку по факту травмирования ребенка на стадионе. Об этом стало известно во вторник.



Вечером 10 августа во время футбольной тренировки на мальчика опрокинулись ворота. С тяжелыми травмами его экстренно госпитализировали, в настоящее время врачи оценивают его состояние как средней тяжести и оказывают всю необходимую помощь.

По указанному инциденту следственное управление СКР по региону возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В ведомстве уточнили, что устанавливаются все обстоятельства случившегося, а также причины, приведшие к падению конструкции. В областном Минздраве подтвердили, что ребенок находится под наблюдением медиков и получает полный объем лечения.

Ранее подросток пропал в Подмосковье. Подробности в нашем материале.

Никита Кротов

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