Футбольные ворота упали на мальчика в одном городе России
В Саратове проводят доследственную проверку по факту травмирования ребенка на стадионе. Об этом стало известно во вторник.
Вечером 10 августа во время футбольной тренировки на мальчика опрокинулись ворота. С тяжелыми травмами его экстренно госпитализировали, в настоящее время врачи оценивают его состояние как средней тяжести и оказывают всю необходимую помощь.
По указанному инциденту следственное управление СКР по региону возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В ведомстве уточнили, что устанавливаются все обстоятельства случившегося, а также причины, приведшие к падению конструкции. В областном Минздраве подтвердили, что ребенок находится под наблюдением медиков и получает полный объем лечения.
Ранее подросток пропал в Подмосковье. Подробности в нашем материале.
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