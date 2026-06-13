Гадалка «раскинула карты» на полмиллиона рублей и поплатилась

13 июня 2026, 12:50

Обманувшую клиентку на полмиллиона рублей гадалку задержали в Краснодаре

Фото: istockphoto/Oksana Zueva

Сотрудники калининградской полиции задержали в Краснодаре женщину, представлявшуюся тарологом, по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Жертвой злоумышленницы стала жительница Калининграда, которая перевела лжегадалке более 500 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.