Гадалка «раскинула карты» на полмиллиона рублей и поплатилась
Сотрудники калининградской полиции задержали в Краснодаре женщину, представлявшуюся тарологом, по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Жертвой злоумышленницы стала жительница Калининграда, которая перевела лжегадалке более 500 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
По данным ведомства, подозреваемая разместила объявление об услугах в интернете, вошла в доверие к клиентке и убедила её перевести деньги. Оперативники калининградского уголовного розыска, находясь в командировке в Краснодарском крае, установили местонахождение женщины и задержали её. В ходе обыска у неё изъяли свыше одного миллиона рублей, четыре мобильных телефона, банковские карты и другие вещи, важные для следствия.
Возбудили уголовное дело. Потерпевшей полностью вернули похищенные деньги. В настоящее время полиция проверяет причастность задержанной к другим аналогичным преступлениям и разыскивает возможных пострадавших.
Ранее мошенники выманили у 73-летнего жителя Егорьевска шесть миллионов рублей. Подробности в нашем материале.
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