В Шатуре легковушка врезалась в дерево, пострадали четыре человека

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Легковой автомобиль марки «Мерседес» вылетел с дороги в кювет и врезался в дерево, авария произошла в ночь на 29 июля на территории городского округа Шатура: между селом Дмитровский Погост и Коробовским кладбищем. Пострадал водитель и трое пассажиров, помощь им оказали спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Прибывшие на место аварии работники противопожарно-спасательной службы отключили аккумулятор машины, чтобы не началось возгорание. Кроме того, вместе с прибывшей бригадой скорой помощи они аккуратно достали из повреждённого автомобиля водителя и его трёх пассажиров и довели до автомобиля медиков», — говорится в сообщении.Всех четырёх участников ДТП увезли в больницу с подозрением на травмы различной степени тяжести.
Читайте также:
В Серпухове расследуют гибель девочки-подростка при катании на сап-доске
Подмосковные спасатели помогли рыбакам на лодке с заглохшим мотором
112: при прорыве дамбы в Карелии один человек погиб
Лев Каштанов