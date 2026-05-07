Трёхметровый крокодил утащил пастуха в воду на глазах у его сыновей
В Индии трёхметровый крокодил утащил мужчину в реку на глазах у его детей. Об этом сообщило издание ETV Bharat.
Трагедия произошла в штате Раджастхан на территории тигрового заповедника Рамгарх-Вишдхари. Крокодил напал на 45-летнего пастуха Мурли Гочара, когда тот купал коз. В момент атаки рядом находились сыновья погибшего — Чандра Пракаш и Голу.
Мальчики попытались спасти отца, но не смогли справиться с хищником. Тот утащил пастуха на глубину, хотя не съел его целиком. Во время борьбы за жизнь мужчины Чандра получил тяжёлые травмы. Спасатели смогли извлечь тело пастуха из реки только через несколько часов. У погибшего оказалась полностью оторвана рука и сильно повреждена нога.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Санкт-Петербурге на проспекте Луначарского водитель мопеда сбил трёхлетнего ребёнка. Медики госпитализировали малыша с повреждением внутренних органов.
