Герой мема «борщ с капустой, но не красный» попал в больницу из-за передоза наркотиками

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В Подмосковье госпитализировали в тяжелом состоянии Никиту Литвинкова, героя популярного в начале 2000 годов мема про «борщ с капусткой, но не красный». Как сообщает телеграм-канал SHOT, по предварительным данным, у блогера случился передоз наркотиками.
Ранее сообщалось, что в конце мая Литвинкова задержали в Таиланде за нарушение миграционного законодательства. По словам знакомых, он попал в тюрьму в Паттайе из-за того, что пробыл в стране на 150 дней дольше, чем ему было разрешено.
Вскоре Литвинкову удалось вернуться в Россию, где он начал искать работу и снова вести социальные сети. По информации SHOT, запрещенные вещества он употреблял и в Таиланде, после чего продолжил заниматься тем же и на родине. По данным издания, Литвинкова откачали, но он все еще остается в реанимации.
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