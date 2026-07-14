Гигантскую яму увидели около российского многоквартирного дома
Региональная прокуратура инициировала проверку в связи с чрезвычайным происшествием в Горском микрорайоне областного центра. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Возле многоквартирного дома № 10 по одноименной улице зафиксировали масштабный обвал грунта. По данным оперативных служб, на месте обрушения образовалась глубокая воронка, размеры которой, по информации местных СМИ, продолжают увеличиваться, создавая прямую угрозу конструкциям соседнего жилого здания.
В надзорном ведомстве отметили, что предварительной причиной инцидента называется прорыв на сетях водоснабжения. Ход проверки находится на контроле.
Ранее в Дагестане обвал грунта перекрыл автодорогу к 14 населённым пунктам. Подробности в нашем материале.
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