Гладков: двух человек ранили при атаках со стороны ВСУ в Шебекинском округе

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Два человека пострадали в результате атаки со стороны боевиков ВСУ в Шебекинском округе. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«Два мирных жителя ранены при атаках ВСУ в Шебекинском городском округе. В результате атаки дрона в селе Вознесеновка пострадала женщина — с баротравмой и ушибом руки она самостоятельно обратилась в Шебекинскую ЦРБ… В Шебекино в результате прилета снаряда на территорию предприятия ранен мужчина», — говорится в публикации губернатора.
Чиновник уточнил, что раненый мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, а также минно-взрывную. Пострадавших доставят во Вторую городскую больницу в Белгороде. Кроме того, снаряд повредил здание одного предприятия.
Ранее Гладков раскритиковал работников администрации региона за неисполнение в срок указаний губернатора по восстановлению жилья, пострадавшего при обстрелах со стороны Украины.
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