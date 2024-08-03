Гладков: трое мирных жителей пострадали при атаке ВСУ на Шебекино и Березовку

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О троих пострадавших при атаке со стороны ВСУ сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Уточняется, что были атакованы населенные пункты Березовка и Шебекино.
«После повторного обстрела Шебекино ранены двое: у мужчины осколочное ранение ноги, у женщины — осколочное ранение левой голени. Также появилась информация о пострадавшей в результате атаки дрона-камикадзе по частному дому в селе Березовка Борисовского района. Женщину с контузией бригада скорой доставляет в Городскую больницу № 2 Белгорода», — написал чиновник.
Гладков уточнил, что снарядом поврежден частный дом. Здание загорелось, но пламя быстро ликвидировали. Еще в четырех домах выбиты окна, повреждены фасады и кровли, легковушку задело осколками.
Российские приграничные территории регулярно обстреливает противник. Ранее сообщалось, что боевики ВСУ в очередной раз потерпели поражение в зоне СВО.
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