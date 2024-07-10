Советник главы ДНР Гагин поделился своим состоянием после атаки дрона ВСУ

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Советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил об улучшении самочувствия после атаки украинского беспилотника.
В беседе с RT он отметил, что уже продолжает исполнять рабочие обязанности.
До этого в Совете Федерации одобрили закон, согласно которому дети-инвалиды и неработающие инвалиды с детства из семей погибших участников специальной военной операции смогут получать одновременно две пенсии. Как передаёт АГН «Москва», таким детям будет полагаться пенсия по случаю потери кормильца и социальная пенсия по инвалидности.
Ранее в Минобороны сообщили, что авиация, артиллерия и расчёты беспилотников ВС РФ уничтожили РЛС обнаружения воздушных целей AN/MPQ-46 и три пусковые установки ЗРК Improved HAWK американского производства.
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До этого в Совете Федерации одобрили закон, согласно которому дети-инвалиды и неработающие инвалиды с детства из семей погибших участников специальной военной операции смогут получать одновременно две пенсии. Как передаёт АГН «Москва», таким детям будет полагаться пенсия по случаю потери кормильца и социальная пенсия по инвалидности.
Ранее в Минобороны сообщили, что авиация, артиллерия и расчёты беспилотников ВС РФ уничтожили РЛС обнаружения воздушных целей AN/MPQ-46 и три пусковые установки ЗРК Improved HAWK американского производства.
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Мелисса Тимофеева